Masa de Paște din acest an a devenit o povară mult mai mare pentru români, iar acest lucru nu a trecut neobservat. Fostul prim-ministru Victor Ponta trage un semnal de alarmă, subliniind diferențele mari dintre creșterea prețurilor și stagnarea veniturilor.

Potrivit acestuia, cheltuielile pentru Paște au crescut semnificativ, iar românii sunt din ce în ce mai greu încercați de aceste prețuri. În același timp, statul nu a intervenit pentru a oferi sprijin financiar suplimentar pentru pensii și salarii, lăsând cetățenii să facă față acestei crize economice din propriile resurse.

Victor Ponta subliniază că, în 2014, masa de Paște pentru o familie română costa aproximativ 350 de lei, însă, în prezent, aceleași produse ajung să fie achiziționate pentru suma de 1.000 de lei.

Aceasta reprezintă o creștere semnificativă, care pune sub semnul întrebării accesibilitatea acestui lux alimentar pentru majoritatea românilor.

Conform declarațiilor fostului prim-ministru, prețurile alimentelor nu sunt singura problemă. Deși Guvernul a fost acuzat de lipsă de intervenție în ceea ce privește sprijinul pentru români, Ponta susține că România ar putea avea alimente ieftine și accesibile tuturor, cu condiția ca autoritățile să acționeze în mod responsabil și să pună interesele cetățenilor pe primul loc.

Problema, în opinia sa, constă în conducerea actuală, care nu ar fi reușit să vină cu soluții eficiente pentru a combate această criză a prețurilor.

Victor Ponta a continuat prin a discuta despre sistemul de sănătate din România, subliniind realizările sale din perioada în care a fost prim-ministru.

El amintește că, în timpul mandatului său, bugetul pentru sănătate a fost mărit, spitalele închise au fost redeschise, iar salariile medicilor și asistenților au crescut.

„Am redeschis spitalele închise în 2010, am crescut salariile medicilor și asistenților, am acordat burse rezidenților, am implementat cardul de sănătate”, a declarat Ponta, evidențiind progresul făcut pe vremea sa.