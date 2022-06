Premierul Nicolae Ciucă, a vorbit miercuri, 8 iunie, despre reușitele Guvernului său în cele șase luni de mandat.

„Am reușit să semnăm primele contracte cu reprezentanții autorităților locale din Programul de eficientizare energetică și totodată practic demararea Programul valul renovării, un obiectiv foarte important, foarte important pentru că în mai puțin de două luni de zile de la demararea lui am reușit să semnăm primele contracte.

Discutăm de șapte contracte în valoare de 92 de milioane de lei. Mai sunt în procesare încă 1.430 de proiecte, proiecte care au o valoare totală de 2,4 miliarde de euro, sigur, toate cuprinse în PNRR. Ceea ce este foarte important este că prin acest program se va reuși eficientizarea termică a instituțiilor publice, a spitalelor, a școlilor.

Se va reuși ca prin transparentizarea și digitalizarea programului și subliniez încă o dată demersul pe care l-a făcut Ministerul Dezvoltării și vă mulțumim pentru că în sfârșit am reușit avem un astfel de program care să se deruleze pe un suport tehnic digitalizat, fără să mai fie consumator de timp și de resurse.”, a spus premierul Nicolae Ciucă, la începutul ședinței de Guvern.

Nu există o prioritizare a localităţilor

„De asemenea, este foarte important să subliniem că nu există o prioritizare a localităţilor în sensul în care să discutăm doar de municipii reşedinţă de judeţ sau oraşe mari, discutăm de toate tipurile de localităţi, inclusiv comunele, de pe tot teritoriul ţării, fără niciun fel de diferenţe şi, desigur, fără niciun fel de diferenţă vizavi de apartenenţa politică.

Este un program care se adresează tuturor localităţilor din ţară, tuturor cetăţenilor şi apreciez foarte mult activitatea care s-a desfăşurat. Ceea ce consider că este important de făcut în continuare este legat de modul în care vom continua să dialogăm şi să îndrumăm autorităţile locale astfel încât proiectele să fie foarte bine întocmite de la început şi să nu avem un consum de timp fără rost.”, a mai spus Nicolae Ciucă.

S-a semnat contractul pentru primul tronson din Autostrada Moldovei

Premierul Nicolae Ciucă a anunțat că Guvernul său a reușit să semneze contractul pentru primul tronson din Autostrada Moldovei.

„De asemenea, tot ieri a avut loc semnarea contractului pentru primul tronson din autostrada Moldovei – vorbim de sectorul cuprins între Ploieşti şi Buzău. Este un proiect foarte aşteptat de către cetăţenii României din acea zonă şi cred că reuşim să asigurăm, aşa cum am discutat cu domnul viceprim-ministru, coerenţă derulării acestui program, ţinând cont de faptul că el are o sumă de bani foarte consistentă şi este nevoie de funcţionarea tuturor mecasnimelor şi procedurilor pentru asigurarea coerenţei derulării programului.

Am făcut aceste precizări pentru a sublinia încă o dată nevoia ca fiecare dintre membrii cabinetului şi aparatele tehnice de la fiecare minister să continue să-şi focalizeze atenţia pe derularea fiecărei etape, fiecărei faze din PNRR, concomitent cu finalizarea tuturor procedurilor şi monitorizarea închiderii extensiei la Cadrul Financiar Multianual 2014-2020 și, așa cum s-a demarat la nivelul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, să ne concentrăm pe derularea Cadrului multianual 2021-2027.

Sunt trei programe complementare care cu adevărat sprijină întreg efortul guvernamental de realizare a reformelor, de modernizare a României, așa cum ne-am asumat, și, desigur, de creștere a investițiilor, pentru că până la urmă rostul nostru, menirea noastră, este să asigurăm echilibrul economic, susținerea creșterii economice și implicit susținerea creșterii veniturilor cetățenilor într-o perioadă în care, iată, discutăm despre o suprapunere a situațiilor de criză, trecând prin cea pandemică, cea a creșterii prețurilor la energie și gaze, iar cea mai complexă dintre toate și cea care afectează grav întreaga economie este criza generată de invazia trupelor rusești în Ucraina.”, a declarat premierul.

Guvernul Ciucă a „reușit să asigure cadrul necesar pentru investiții”

Nicolae Ciucă a ținut să menționeze că Guvernul său a reușit să protejeze locurile de muncă, să asigure cadrul necesar pentru investiții și să asigurare o creștere economică.

„Putem să spunem, fără teama de a greși, că până în acest moment am reușit menținerea acestui echilibru pe baza dialogului pe care l-am avut atât la nivel interministerial, la nivel interinstituțional, și în mod deosebit fac referire la dialogul permanent pe care l-am avut cu societatea civilă, cu mediul de afaceri, cu cetățenii României, pentru că toate măsurile și toate eforturile noastre se îndreaptă în sprijinul lor, așa cum ne-am asumat prin programul de guvernare. Sunt elemente foarte importante, pentru că avem nevoie în continuare să acționăm coerent și consolidat.

Cele șase luni de mandat au demonstrat acest acest aspect și putem să vedem că practic am reușit să protejăm locurile de muncă, am reușit să asigurăm cadrul necesar pentru investiții și, trebuie să spunem, am reușit și asigurarea unei creșteri economice care, sigur, la prima citire, toată lumea spune că este ce mai mare creștere din Uniunea Europeană.

Eu o văd doar ca pe o creștere de etapă, iar datoria noastră este să asigurăm sustenabilitate în continuare în tot acest ansamblu de crize despre care vorbeam anterior și, totodată, să asigurăm măsurile necesare la nivel guvernamental, astfel încât să putem să protejăm cetățenii, să putem să protejăm în mod deosebit cetățenii vulnerabili, să putem să protejăm pensionarii; sunt măsuri pe care le-am luat.

Avem deja pachetul „Sprijin pentru România”, a urmat cel de-al doilea pachet complementar care, de asemenea, s-a adresat evoluției situației și vom continua să acordăm atenție acestei dinamici.

La nivelul guvernului, la nivelul coaliției vom asigura permanent măsurile necesare, așa cum ne-am asumat și cum am spus în conformitate cu evoluția situației și sunt deja sarcini la nivelul fiecărui minister pentru a putea să cunoaștem și realitatea și să putem să venim cu măsuri conforme în perioada următoare.”, a declarat premierul Nicolae Ciucă.