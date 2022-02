Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marţi că în programul de guvernare este trecut faptul că se va face o optimizare a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

„Am trecut şi în programul de guvernare că facem o optimizare a PNRR. Este scris în programul de guvernare. Din câte ştim cu toţii, am aflat că pierdem 2 miliarde de euro de la PNRR nu din împrumut, din granturi. Nu credeţi că va fi o discuţie la Comisie de unde se pierd aceşti bani? Asta înseamnă că este o oportunitate de a discuta cu Comisia. Un program nu mai are finanţarea pe care am ştiut-o. Nu e normal că se discute la Comisie acest program, ţinând cont că s-au pierdut 2 miliarde?”, a spus Ciolacu, la Palatul Parlamentului, întrebat dacă ar putea exista o renegociere a PNRR, în contextul în care PSD îşi doreşte creşterea pensiilor.

El a adăugat că încă nu s-a discutat în coaliţia de guvernare despre o majorare a pensiilor.

Cîțu: Cine vrea renegocierea PNRR să meargă la Bruxelles

Pe de altă parte, preşedintele Senatului, liderul liberal Florin Cîţu, a declarat, marţi, că cei care doresc renegocierea PNRR pentru a creşte pensiile şi au puterea de a convinge Comisia Europeană „ar fi bine să nu mai stea în România şi să discute despre acest lucru”, ci să meargă la Bruxelles şi să vină cu decizia.

„Partidul Naţional Liberal a făcut cea mai mare majorare de pensii în 2020, majorarea punctului de pensie din 2020 a fost cea mai mare din istorie. Deci nu doar vorbe, fapte. În ceea ce priveşte renegocierea, iarăşi, ar trebui să nu mai fie vorbe, să fie fapte. Cine doreşte să facă renegocierea şi are puterea de a convinge Comisia, ar fi bine să nu mai stea în România să discute despre acest lucru, pentru că pierdem timp.

Să meargă la Bruxelles, să vină cu decizia şi bineînţeles, toţi, după aceea, vom fi de acord. Toţi vrem să creştem veniturile, toţi vrem să creştem pensiile. Sunt mai multe discuţii, dar acum doar discutăm politic (…). Eu, când am avut nevoie să merg la Bruxelles, să renegociez lucruri pentru PNRR anul trecut, m-am urcat în avion şi am plecat la Bruxelles. Aşa se fac lucrurile, mergi acolo, vii înapoi cu decizia şi apoi o discutăm”, a precizat Cîţu.

Liderul liberal a adăugat că ar vrea să se discute mai mult despre locuri de muncă şi cum pot fi create acestea, politici care vin de la Ministerul Muncii.