România a avut poziția corectă

Premierul Nicolae Ciucă a declarat că România a avut poziția corectă și nu a luat o decizie unilaterală, respectând atât normele și regulile europene, cât și interesele fermierilor români. Declarația șefului executivului vine în contextul în care Comisia Europeană propune acordarea altei tranșe de compensații pentru fermierii români, estimată la 30 de milioane de euro.

„Comisia Europeană propune acordarea unei a doua tranșe de compensații pentru fermierii români, estimată la aproximativ 30 milioane de euro. Totodată, Comisia a decis să activeze clauza de salvgardare pentru importurile de grâu, porumb, floarea-soarelui și rapiță, provenite din Ucraina. Măsura va fi în vigoare până pe 5 iunie 2023, când va exista o nouă discuție pentru o eventuală prelungire. Spre deosebire de alte țări afectate, România a avut poziția corectă și nu a luat o decizie unilaterală, respectând atât normele și regulile europene, cât și interesele fermierilor români”, scrie pe Facebook Nicolae Ciucă.

El precizează că pachetul de ajutor financiar pentru România, Polonia, Slovacia, Ungaria și Bulgaria va fi discutat și aprobat foarte curând de instituțiile europene.

„Acești bani vor veni în plus față de cele 10 milioane euro aprobate deja de Comisie prin primul pachet de ajutor, la care Guvernul României a adăugat încă 10 milioane euro. Am susținut încă de la început, inclusiv prin scrisoarea pe care am trimis-o Comisiei Europene, că fermierii români au nevoie de o justă compensație pentru pierderile suferite ca urmare a importurilor de cereale din Ucraina”, încheie premierul Ciucă.

Suma acordată de CE „va fi pusă imediat în mișcare”

Ministrul Agriculturii, Petre Daea a vorbit despre suma suplimentară pe care o va primi România din cele 100 de milioane de euro pe care Comisia Europeană le va aloca în sprijinul celor cinci state, respectiv România, Polonia, Ungaria, Slovacia şi Bulgaria, afectate de importurile de cereale din Ucraina. El a precizat că aceasta se ridică la 29,73 milioane de euro şi „va fi pusă imediat în mişcare”.

„Suma compensatorie pentru România este de 29,73 milioane de euro şi va fi pusă imediat în mişcare, după ce va apărea în Jurnalul Oficial al Comisiei Europene. În acest moment suntem în plină activitate pentru înregistrarea cererilor pentru suma de 20 de milioane de euro care se acordă pentru stocurile de grâu existente la 1 februarie, urmând ca în momentul în care va apărea în Jurnalul Oficial să punem în mişcare actul normativ pentru sprijinul fermierilor care au avut de suferit urmare a nevalorificării produselor de porumb, de floare-soarelui şi de rapiţă”, a transmis şeful MADR, potrivit Agerpres.

Comisia Europeană a adoptat marţi măsuri preventive excepţionale şi temporare privind importurile unui număr limitat de produse din Ucraina, sub garanţia excepţională a Regulamentului privind măsurile comerciale autonome, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Aceste măsuri sunt necesare având în vedere circumstanţele excepţionale ale blocajelor logistice grave cu care se confruntă cinci state membre ale Uniunii Europene. Măsurile vizează doar patru produse agricole – grâu, porumb, rapiţă şi seminţe de floarea soarelui – originare din Ucraina. Măsurile adoptate urmăresc atenuarea blocajelor logistice care implică aceste produse în Bulgaria, Ungaria, Polonia, România şi Slovacia. Măsurile au intrat în vigoare la 2 mai şi vor dura până la 5 iunie 2023.