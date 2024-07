Invitat la Digi 24, Nicolae Ciucă a comentat varianta majorării TVA în 2025, una dintre temerile majore ale mediului de afaceri, în condițiile în care există o percepție că guvernul și instituțiile fiscale, cum ar fi ANAF și Ministerul Finanțelor, nu sunt eficiente în colectarea taxelor și impozitelor. Din acest motiv, majorarea TVA pare o soluție simplă în această situație.

„În urmă cu aproximativ două săptămâni, la sediul partidului, am avut o întâlnire cu reprezentanții Concordia, este asociația reprezentativă a mediului de afaceri, și am discutat exact aceste aspecte (…). Oamenii au această temere legată de creșterea deficitului.

Vedem că există o estimare, care ne duce pe finalul anului cu un deficit aproape de 7 – 6,8, 6,9 – și este un un deficit pe care nu putem să îl ducem mai departe, în primul rând pentru că noi trebuie să fim conștienți că trebuie să facem în așa fel încât să îl scădem la nivelul de 3%.

Există o coroborare între deficitul foarte mare, datoria publică și creșterea dobânzilor la împrumuturile pe care noi trebuie să le plătim. Ca atare, trebuie să facem în așa fel încât la nivelul Guvernului, prin măsurile pe care le luăm, toate aceste chestiuni să intre în descreștere. Și vă spuneam că am discutat cu membrii Concordia, le-am promis, am fost împreună cu ministrul de finanțe și am stat de vorbă în detaliu pe toate aceste subiecte.

Ministrul de finanțe a prezentat foarte clar că, în momentul de față, la nivelul colectării veniturilor există o creștere de 17% raportat la colectările de anul trecut, deci prin măsurile deja implementate avem”, a spus Nicolae Ciucă.