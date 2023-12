Nicolae Ciucă spune că va candida în cazul în care aceasta va fi dorința partidului

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a oferit, marți, un interviu televizat. Aici, el a vorbit deschis despre o posibilă candidatură a sa la alegerile prezidențiale din decembrie 2024. Potrivit liderului PNL, partidul va ține cont de sondajele cele mai apropiate de perioada alegerilor și va respecta cifrele.

Când a fost întrebat despre părerea sa în legătură cu ultimele sondaje despre preferințele românilor în privința politicienilor la alegerile prezidențiale din anul următor, Nicolae Ciucă a menționat că este prea devreme pentru a face o evaluare pertinentă.

Conform celui mai recent sondaj realizat de firma internațională de cercetare de opinie AtlasIntel, principalii favoriți în alegerile prezidențiale par a fi Mircea Geoană, Diana Șoșoacă și Laura Codruța Kovesi. Nicolae Ciucă se regăsește printre cei mai puțin „iubiți” de români.

Cu toate acestea, el a explicat că dacă Partidul Național Liberal își exprimă dorința în acest sens, el va fi dispus să candideze la alegerile prezidențiale din 2024.

„Este o decizie a partidului, care se va lua la momentul oportun și, desigur, atunci va trebui să ținem cont de toate aceste cifre, dacă indică sau nu șansa pentru asumarea acestei responsabilități. (…) Dacă va fi să primesc de la partid această sarcină și dacă voi merita o voi face. Am spus să treacă timpul, să vedem cum ne vom profila și cum vom fi încadrați la vremea respectivă în sondaje și în funcție de aceasta se va lua o decizie, la nivel de partid”, a conchis Nicolae Ciucă.

Președintele PNL a vorbit despre extremism și despre AUR

Într-o declarație făcută tot marți seara, liderul PNL, Nicolae Ciucă, a evidențiat că extremismul ar trebui să ne îngrijoreze. În plus, el a precizat că PNL nu va căuta vreo alianță sau coaliție cu AUR. Ciucă a fost ferm, a precizat că această opțiune este exclusă.

„Cetăţenii români sunt suficient de lucizii, au demonstrat-o de fiecare dată, că au capacitatea să înţeleagă ceea ce poate să fie componenta reală a unui demers şi ce poate să fie componenta retorică a unui demers”, a precizat liderul PNL despre poziționarea AUR în sondaje.

Despre o posibilă coaliție cu AUR, Ciucă a precizat că „în tot ceea ce am discutat ca posibil construct politic nu am luat în calcul partidele extremiste (…) Sub nicio formă”.