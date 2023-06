Astăzi, 8 iunie, va fi aprobat un memorandum privind prevederile salariale pentru profesorii debutanți

În cadrul ședinței de guvern de astăzi, 8 iunie 2023, Executivul va aproba un memorandum privind adoptarea unor principii generale în vederea îmbunătăţirii statutului personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic din sistemul naţional de învăţământ şi valorizarea carierei didactice.

„Suspiciunile sunt îndreptățite, dar au avut un partener onest în a rezolva aceste probleme. Astăzi, vom aproba un memorandum exact cu elementele de referință legate de prevederile salariale pentru debutanții din educație în grila specifică noii legi a salarizării și celelalte măsuri privind investițiile în infrastructura din învățământ.

Aprobăm memorandumul și sunt convins că odată ce va fi publicat în Monitorul Oficial dascălii vor înțelege seriozitatea angajamentului și vor lua decizia de a reveni la catedră”, a declarat, joi, Nicolae Ciucă.

Potrivit spuselor sale, „ultimilor 30 de ani s-au acumulat o serie întreagă de neajunsuri, neajunsuri care au impactat asupra sistemului de educație și asupra procesului de educație.”

Nicolae Ciucă: Tot ceea ce am discutat și ne-am asumat în întâlnirile cu liderii de sindicat a fost concretizat într-o serie de documente

„Tocmai de aceea, în demersurile care au fost asumate politic, atât prin proiectul „România educată”, cât și prin pachetul de legi ale educației, am căutat să dăm încredere că educația și sănătatea sunt priorități pentru coaliția de guvernare, sunt priorități în cadrul programului de guvernare”, a explicat premierul României.

„Tot ceea ce am discutat și ne-am asumat în întâlnirile pe care le-am avut cu liderii de sindicat a fost concretizat într-o serie de documente, documente care au reglementat atât solicitările salariale, cât și cele care vizează investițiile în educație, în îmbunătățirea infrastructurii din sistemul de educație, cât și investiții în tot ceea ce înseamnă întregul proces tehnic de derulare a educației. Am elaborat ordonanța de urgență în ședința de guvern anterioară. Am convenit că există în continuare solicitări care trebuie să dea încredere tuturor celor care lucrează în educație că aceste măsuri vor fi concretizate.

Am înțeles, de asemenea, și această suspiciune care, încă o dată, de-a lungul timpului s-a acumulat și este îndreptățită, dar în momentul de față au avut un partener cât se poate de onest și cât se poate de angajat în a rezolva aceste probleme. Împreună cu președintele Camerei Deputaților, pentru că am vrut să punem laolaltă atât Executivul, cât și legislativul, împreună cu miniștrii de linie, am adoptat aceste măsuri și vom continua să le susținem și să vorbim despre ele și să le materializăm în aceste documente pe care le-au solicitat reprezentanții personalului din educație”, a adăugat el.