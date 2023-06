„Felicitări şi cele mai bune urări premierului Nikolay Denkov şi echipei sale. Guvernul României este pregătit şi dornic să continue cooperarea strânsă cu Bulgaria, vecinul nostru şi partenerul strategic. Provocările actuale, cât şi oportunităţile necesită şi mai multă cooperare între România şi Bulgaria”, a transmis Nicolae Ciucă pe Twitter.

Congratulations&best wishes of success to PM #NikolayDenkov and his team. The 🇷🇴government is ready&eager to continue the close cooperation with🇧🇬, our neighbour & strategic partner. Current challenges but also opportunities call for even more 🇷🇴🇧🇬 cooperation.

