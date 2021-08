Într-o postare pe pagina personală de Facebook, economistul Cristian Socol trage un semnal de alarmă. Acesta prevestește un dezastru în economia țării care se bazează pe împrumuturile masive făcute de Guvern în ultima perioadă.

Economistul subliniază faptul că vulnerabilitatea externă a economiei atinge un nivel record negativ continuu, iar datele publicate de BNR în cursul zilei de vineri arată sumbru.

Este vorba despre un deficit de cont curent care a crescut în jumătate de an la 7 miliarde de euro.

„Dezastru în economie, provocat de modelul bazat pe imprumuturi masive si lipsa stimulilor pentru productia interna. Vulnerabilitatea externa a economiei romanesti atinge record dupa record, negativ, evident.

Datele publicate azi de BNR: deficitul de cont curent a crescut in primele 6 luni din 2021 la 7 miliarde euro (de la 4 miliarde euro in aceeasi perioada a anului trecut). Plus 75%!!!! Datoria externa a crescut si ea cu 2 miliarde euro in aceeasi perioada”, scrie economistul.

Dezastrul care va lovi România

Totodată, Cristian Socol susține că datoria externă a crescut și ea, iar gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii este mia mică decât la finele anului trecut.

În acest context, economistul precizează că se anunță un adevărat dezastru din punct de vedere financiar care va lovi crunt întreaga țară.

„Mai mult, „rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 17,8 la sută în perioada ianuarie – iunie 2021, comparativ cu 20,1 la sută în anul 2020. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 30 iunie 2021 a fost de 4,8 luni, în comparație cu 5,6 luni la 31 decembrie 2020.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 iunie 2021 a fost de 81,4 la sută, comparativ cu 90,7 la sută la 31 decembrie 202” se arata in comunicatul BNR.

Oare cat va mai dura pana vom citi pe bnro.ro studiul coordonat de Botzel, legat de virtutile dezastrului modelelor de dreapta #highdebtledgrowth #profitledgrowth si #economicchaosledgrowth? Cat se va mai ascunde sub preş dezastrul?”, a mai scris acesta.