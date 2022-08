Din ce în ce mai mulți elevi români pleacă la studii în străinătate. „Ministerul Educației nu și-a făcut treaba”

Din nefericire, de la an la an, din ce în ce mai mulți absolvenți de liceu decid să plece din România pentru a studia la facultăți renumite din alte state. Chiar dacă taxele de școlarizare sunt mai mari acolo, acest lucru nu i-a împiedicat pe elevii români să plece în străinătate. Potrivit IntegralEdu, destinațiile preferate de elevii români sunt Olanda, Marea Britanie, Italia, Germania și Spania.

În total, avem aproape 40 de mii de tineri care studiază în altă țară, potrivit datelor centralizate de către UNESCO. Aparent, acest fenomen nu a atras atenția autorităților române, care, nici până acum, nu au o evidență clară a elevilor români care vor părăsi țara pentru a studia în străinătate.

„Nu există si ar fi foarte greu de obținut această situație centralizată”, a precizat ministrul Educației.

Universitățile din România îi sfătuiesc pe absolvenții de liceu să rămână aici, însă aceștia sunt hotărâți să plece în alte state din Europa. Potrivit cadrelor universitare, singura soluție pentru a-i putea ține pe tineri acasă este o investiție generoasă în sistemul educațional din România.

Elevii din România vor o țară unde noțiunea de civilizație există

Profesorul Marcel Bartic a explicat care sunt motivele exodului elevilor români din ultimii ani.

„Acest exod al tinerilor îl privesc din două perspective. În primul rând e un mare semnal de alarmă pentru tot ce înseamnă sistemul universitar și educațional românesc. Tinerii vor universități care să nu livreze doar diplome, pentru că învătământul nostru nu face altceva în acest moment, livrează niște hârtii. Am dat diploma, la revedere, ne-am făcut treaba. Ministerul Educației nu și-a făcut treaba, de aia pleacă acești copii.

Cealaltă perspectivă ține de societatea românească în ansamblu. Cred că fuga asta la studii este mai degrabă o dorință sinceră de a pleca în altă parte. (…) Mă gândeam, așa, pentru un moment, ce frumos ar fi ca acești tineri să se întoarcă în țară și să contribuie la modernizarea statului român, asemenea pașoptiștilor. Am convingerea că acești copii, acești tineri nu vor altceva decât să scape de noi, sună dur, dar vor să scape de țara asta, vor să scape de sistemul educațional în care lucrurile se fac formal, aiurea, fără cap și fără coadă. Vor să fie respectați și vor o țară unde noțiunea de civilizație să aibă o realitate de zi cu zi”, a explicat profesorul Marcel Bartic, în cadrul unui interviu acordat pentru Digi24.

„Am studiat metoda de angajare în țările din vest și în principiu se bazează pe rankinguri universitare. Rankingurile diferă foarte mult între Olanda și România. Vara viitoare am de ales între două posturi la una dintre cele mai mari companii de IT din lume”, a explicat un tânăr român care a plecat de un an de zile să studieze IT în Olanda, unde performanțele de la facultăți sunt recunoscute până în Europa de Vest, acolo unde vrea el să lucreze.