Elevii de clasa a VIII-a vor da examen de admitere la liceu

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a anunțat joi că vor exista examene de admitere la liceu, însă acestea nu vor fi obligatorii. Fiecare liceu va avea posibilitatea de a alege dacă va da acest examen de admitere elevilor de clasa a VIII-a. În acest fel, colegii naționale și colegiile obișnuite își vor forma clase de excelență.

În plus, fiecare liceu poate alege o materie anume din care să îi evalueze pe elevi, precum informatica, limba engleză sau limba germană.

„În acest sens, admiterea în liceu urmează să se organizeze nu numai în colegiile naţionale, dar şi în colegii. Nu este un element obligatoriu, este o şansă în plus pentru acele colegii care doresc să-şi formeze clase de excelenţă, clase de performanţă, clase de specializare. Acest concurs de admitere urmează să se susţină în colegiile care vor dori acest lucru după susţinerea Evaluării Naţionale.

Doar după ce ambele procese se vor fi încheiat, există posibilitatea integrării în calendar astfel încât să nu se întârzie, să nu se intre mult în vară cu repartiţia elevilor. Chiar pot să vă spun că se va face nu mai târziu de data pe care o cunoaştem acum pentru repartiţia computerizată a elevilor. Acest lucru este posibil susţinând Evaluarea Naţională, spre exemplu, cu o săptămână mai devreme, iar în săptămâna care urmează să avem concursurile proprii de admitere, acolo unde colegiile vor decide şi vor solicita acest lucru”, a explicat joi Sorin Cîmpeanu, în cadrul unei conferințe de presă.

Subiectele de la examenul de admitere la liceu vor fi create de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Ministrul Educației a precizat că subiectele de la examenul de admitere la liceu vor fi elaborate la nivelul Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație, ci nu de profesorii de liceu, menţionând că speculaţia potrivit căreia elevii de clasa a VIII-a vor face meditaţii cu profesorii de liceu pentru a putea trece examenele de admitere este ilogică.

„Vor solicita şi elaborarea de subiecte la nivelul Centrului Naţional de Evaluare sau vom vedea până atunci pentru că va fi cel mai devreme în anul 2024, vom vedea şi disponibilitatea de implicarea a altor entităţi. Spre exemplu, am discutat deja cu Academia Română şi există disponibilitate prin institutele Academiei Române să fie sprijiniţi în elaborarea acelor subiecte. Oricum, ele vor fi elaborate la nivel naţional, la solicitarea centralizată anunţată din timp a acelor colegii care vor să îşi organizeze admitere proprie în plus faţă de Evaluarea Naţională pentru o clasă din zece, pentru două clase, pentru trei clase din zece, este libertatea fiecărui colegiu să decidă acest lucru în Consiliul de Administraţie.

Odată ce a decis acest lucru, toate probele de examen vor face parte din programa şcolară de gimnaziu, limba română şi matematica vor fi, dacă întrebaţi de diferenţa faţă de Evaluarea Naţională, aşa cum spune numele naţional, care va avea subiecte evaluare naţională de o dificultate de la foarte uşor la complicat pentru subiectele de departajare”, a precizat ministrul Educaţiei.

„Sunt convins că altfel va arăta structura subiectelor atunci când vorbim de concurs propriu de admitere. Mai puţine subiecte, mai puţin itemi uşori, spre exemplu. De asemenea, colegiile au şansa să propună, cu condiţia să anunţe din timp, o altă probă şi am dat exemplu informatică, limba germană sau limba engleză. Şi pentru aceste probe se vor organiza subiecte în altă parte decât în colegii, pentru că am înţeles, din păcate, am fost nevoit să înţeleg că încrederea în şcoală şi în profesori, inclusiv în profesorii din colegii şi colegii naţionale, este la o cotă foarte scăzută.

Este un lucru trist pentru mine, este un lucru şi ilogic, pentru că noi, părinţii, dorim foarte mult să ne trimitem elevii în nişte colegii naţionale în care tot noi, părinţii, afirmăm că nu avem încredere, dar am reţinut. Este o realitate, nu vreau să comentez mai mult. Subiectele vor fi elaborate în afara colegilor. Deci, încă o dată, speculaţia că vor face meditaţii cu profesorii din colegiu nu are niciun fel de sens, nu are niciun fel de logică. Pot să facă meditaţii cu oricine, subiectele vor fi făcute în altă parte”, a adăugat Sorin Cîmpeanu.