Polonia a dejucat un complot rusesc. The Washington Post prezintă cazul Poloniei, care a anunțat recent destructurarea unei „rețele rusești de spionaj”. Conform unor oficiali din serviciile secrete citați sub rezerva anonimatului, campania de recrutare a fost inițiată la începutul acestui an pe canale de Telegram în limba rusă urmărite de refugiați ucraineni.

Cei vizați erau ademeniți pentru efectuarea unor activități mărunte, cum ar fi distribuirea de fluturași sau agățarea de pancarte în spații publice. Remunerarea promisă era mică, dar posibilitatea unui câștig rapid era tentantă.

Cutremur total la granița NATO!

Cei mai mulți dintre cei interesați și-au dat seama imediat e o capcană. Materialele oferite spre distribuire conțineau propagandă pro-rusă. Unii au acceptat să îndeplinească sarcinile, intrând astfel într-o fază de testare.

După câteva săptămâni, erau angajați pentru misiunile dorite cu adevărat de misteriosul angajator. Acestea constau în supravegherea porturilor maritime, amplasarea de camere de luat vederi de-a lungul căilor ferate și ascunderea unor dispozitive de urmărire în încărcăturile militare, sau chiar deraierea unor trenuri care transportau armament către Ucraina.

Varșovia crede că în spatele acestei operațiuni obscure s-au aflat agenții Direcției Principale de Informații (GRU). Complotul dejucat a fost cea mai gravă amenințare rusă într-un stat membru NATO de la declanșarea invaziei din Ucraina, la 24 februarie 2022.

Obiectiv: perturbarea coridorului de tranzit al armelor spre Ucraina

Obiectivul Rusiei era să perturbe coridorul din Polonia prin care sunt furnizate 80% din armele occidentale cu destinația Ucraina.

Serviciile secrete rusești au fost neputincioase în a pune capăt acestui flux de arme. Mai mult, și-au expus din nou în fața lumii modalitățile de operare. Aceasta este o altă lovitură grea pentru ele, după ce au estimat greșit căderea Ucrainei și au fost subțiate din Europa prin valuri de expulzări și arestări, constată ziarul american.

Dacă ar fi avut succes, atunci și-ar fi atins mai multe obiective: de la încetinirea transporturilor de armament până la generarea de resentimente față de cei 1,5 milioane de refugiați ucraineni aflați în această țară.

Oficiali polonezi de rang înalt spun că acest complot a depășit un prag periculos. „Este primul semn că rușii încearcă să organizeze sabotaje – chiar și atacuri teroriste – în Polonia”, a declarat un responsabil.

Dezvăluirile făcute de „The Washington Post” survin la câteva zile după ce Varșovia a anunțat arestarea unui cetățean belarus suspectat că spiona facilități strategice și făcea propagandă pentru Rusia.

Suspectul, prezentat ca „Mihail A.”, este ultimul dintr-un lot de 16, printre care mai figurează alți doi belaruși, un rus și 12 cetățeni ucraineni.