NATO consideră că marile operațiuni militare nu sunt răspunsul la instabilitatea din Africa

Mai precis, politicianul norvegian a explicat în cadrul unei sesiuni comune a Comisiei de Afaceri Externe şi a Subcomisiei de Securitate şi Apărare din Parlamentul European că „în sudul NATO se poate face mai mult”, însă marile operațiuni militare nu sunt un răspuns potrivit pentru rezolvarea instabilității.

„În sudul NATO se poate face mai mult, dar nu cred că marile operaţiuni militare sunt răspunsul la instabilitatea pe care o vedem în sud”, a declarat Jens Stoltenberg.

De asemenea, secretarul general al NATO a spus că cel mai bun lucru pe care organizația îl poate face este să lucreze „cu parteneri precum Mauritania, Tunisia şi alţii”.

„Cred că cel mai bun lucru pe care îl putem face este să lucrăm cu parteneri precum Mauritania, precum Tunisia şi alţii, să creăm capacităţi, să-i formăm şi să-i ajutăm să-şi stabilizeze propriile ţări. Putem face mai mult decât atât. Şi aceasta a fost una dintre deciziile care au fost luate la Madrid”, a completat Stoltenberg, conform efe.com

Amintim că Stoltenberg s-a referit la unul dintre rezultatele summitului aliaţilor de la Madrid, din 29 şi 30 iunie, la care au fost agreate noi pachete de ajutor pentru ca Mauritania şi Tunisia să-şi îmbunătăţească structurile de apărare.

Stoltenberg a spus că NATO se confruntă cu cea mai mare criză strategică din ultimele decenii

Jens Stoltenberg a vorbit anterior despre deciziile pe care statele aliate le-au luat în urma Summitului de la Madrid. Potrivit spuselor sale, statele aliate au invitat Suedia și Finlanda să se alăture NATO, au stabilit susținere, pe termen lung, pentru Ucraina și au decis noul Concept Strategic al NATO, valabil pentru umrătorii zece ani.

„Actualul summit a produs decizii ample în sensul adaptării Alianţei la viitor. Am decis o modificare fundamentală a modalităţilor de disuasiune şi apărare. Am convenit să invităm Finlanda şi Suedia să se alăture Alianţei noastre. Am stabilit susţinere pe termen lung pentru Ucraina. Am decis Conceptul Strategic al NATO şi am stabilit să accelerăm contracararea schimbărilor climatice.

Am convenit să aprofundăm relaţiile cu unii dintre cei mai apropiaţi parteneri ai Alianţei, inclusiv din zona Indo-Pacifică. Sesiunea noastră finală a summitului s-a concentrat pe ameninţările şi provocările din Orientul Mijlociu, nordul Africii şi zona Sahel. (…) Noul Concept Strategic identifică terorismul ca fiind una dintre principalele ameninţări la adresa securităţii. Am revizuit progresele în lupta împotriva terorismului, în toate formele şi manifestările. (…) Misiunea NATO de instruire în Irak ajută la evitarea replierii grupului Stat Islamic în Irak şi Siria (ISIS).

Pentru prima dată, am stabilit şi un plan de construire a capacităţilor de apărare în Mauritania. (…) Vom oferi asistenţă suplimentară pentru dezvoltarea capacităţilor Tunisiei şi vom continua să susţinem Iordania”, a explicat Jens Stoltenberg, potrivit declaraţiilor postate pe site-ul oficial al NATO.