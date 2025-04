Astăzi, un moment semnificativ marchează progresul unei națiuni care a ales să își fundamenteze securitatea pe un sistem internațional de apărare colectivă: România aniversează 21 de ani de la integrarea sa în Alianța Nord-Atlantică, o decizie care a consolidat statutul său de partener strategic pe harta geopolitică globală.

Intrarea României în NATO nu a fost doar un pas simbolic, ci o garanție tangibilă pentru cetățenii săi, în contextul în care amenințările externe s-au intensificat în mod considerabil, mai ales după începutul conflictului din Ucraina.

De-a lungul acestor două decenii, țara noastră a demonstrat o angajare fermă față de principiile și valorile Alianței, iar contribuțiile sale, atât pe plan militar cât și diplomatic, au fost recunoscute internațional.

”Cea mai puternică alianţă politico-militară din lume împlineşte astăzi 76 de ani de la semnarea tratatului de înfiinţare. De 21 de ani, România este parte a acestui important sistem transatlantic de apărare şi securitate colectivă. Statutul ţării noastre de membru al Alianţei Nord-Atlantice reprezintă cea mai puternică garanţie de securitate, mai ales în contextul agresiunii ruse din Ucraina. Cetăţenii României, a căror voinţă copleşitoare a stat la baza aderării, se află astăzi sub protecţia de securitate a NATO”, afirmă prim-ministrul.

Marcel Ciolacu, prim-ministrul României, subliniază cu mândrie că țara noastră a devenit un aliat esențial al NATO, participând activ la misiuni de securitate și având un rol influent în definirea politicilor Alianței.

În acest context, el amintește și de faptul că România găzduiește un sistem de apărare antirachetă balistică Aegis Ashore la Deveselu, un proiect important care protejează nu doar teritoriul național, ci și întreaga regiune euroatlantică împotriva potențialelor amenințări.

În 2025, România va continua să aloce cel puțin 2% din PIB pentru apărare, o dovadă a angajamentului constant al guvernului de a menține o capacitate de apărare robustă, în linie cu cerințele NATO.

De asemenea, există intenția de a crește acest procentaj până la 2,5% pentru a sprijini modernizarea echipamentelor militare și pentru a implica mai activ industria națională de apărare.

”NATO este drumul securităţii pe care România îl continuă cu fermitate. În 2025, pentru al nouălea an consecutiv, am alocat minimum 2% din PIB pentru apărare, cu posibilitatea extinderii la 2,5% pentru înzestrare. La stabilirea acestui buget am ţinut cont de situaţia de securitate din apropierea graniţei, de apartenenţa ţării la NATO şi la misiunile UE, dar şi de obiectivele noastre de a realiza ţintele de capabilităţi, inclusiv prin angrenarea dinamică a industriei naţionale de apărare”, consideră Marcel Ciolacu.