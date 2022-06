Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a vorbit despre deciziile pe care statele aliate le-au luat în urma Summitului de la Madrid. Potrivit spuselor sale, statele aliate au invitat Suedia și Finlanda să se alăture NATO, au stabilit susținere, pe termen lung, pentru Ucraina și au decis noul Concept Strategic al NATO, valabil pentru umrătorii zece ani.

„Actualul summit a produs decizii ample în sensul adaptării Alianţei la viitor. Am decis o modificare fundamentală a modalităţilor de disuasiune şi apărare. Am convenit să invităm Finlanda şi Suedia să se alăture Alianţei noastre. Am stabilit susţinere pe termen lung pentru Ucraina. Am decis Conceptul Strategic al NATO şi am stabilit să accelerăm contracararea schimbărilor climatice.

Am convenit să aprofundăm relaţiile cu unii dintre cei mai apropiaţi parteneri ai Alianţei, inclusiv din zona Indo-Pacifică. Sesiunea noastră finală a summitului s-a concentrat pe ameninţările şi provocările din Orientul Mijlociu, nordul Africii şi zona Sahel. (…) Noul Concept Strategic identifică terorismul ca fiind una dintre principalele ameninţări la adresa securităţii. Am revizuit progresele în lupta împotriva terorismului, în toate formele şi manifestările. (…) Misiunea NATO de instruire în Irak ajută la evitarea replierii grupului Stat Islamic în Irak şi Siria (ISIS).

Pentru prima dată, am stabilit şi un plan de construire a capacităţilor de apărare în Mauritania. (…) Vom oferi asistenţă suplimentară pentru dezvoltarea capacităţilor Tunisiei şi vom continua să susţinem Iordania”, a explicat Jens Stoltenberg, potrivit declaraţiilor postate pe site-ul oficial al NATO.

NATO se gândește cum să oprească criza alimentară globală

Totodată, Jens Stoltenberg a precizat că liderii statelor membre NATO au discutat și despre „criza alimentară mondială, care este rezultatul direct al invaziei Rusiei în Ucraina”.

„Aliaţii au discutat despre eforturile de atenuare a crizei şi de permitere a exporturilor de cereale din Ucraina, pe cale terestră şi pe mare. Am discutat şi despre modul în care Rusia şi China continuă să obţină avantaje politice, economice şi militare în vecinătatea de sud a NATO. Atât Moscova, cât şi Beijingul utilizează presiuni economice, modalităţi coercitive şi abordări hibride pentru avansarea intereselor în această regiune. Am vorbit astăzi despre modalităţile de contracarare a acestei provocări din ce în ce mai mari, inclusiv prin susţinere mai uniformă acordată partenerilor NATO din regiune”, a completat secretarul general al NATO.

Referitor la relațiile dintre NATO, Rusia și China, menționăm faptul că noul Concept Strategic al NATO definește Rusia ca fiind „cea mai semnificativă şi directă ameninţare” pentru securitatea Alianței Atlanticului de Nord. Totodată, China este considerată o nouă provocare pentru interesele NATO.

NATO vede acum Rusia ca pe o amenințare și China ca pe o provocare pentru interesele sale

În prezent, NATO nu mai vede Rusia ca pe un partener strategic, cu toate acestea, Alianța Atlanticului de Nord a precizat că „nu caută o confruntare” directă cu armata rusă şi nici „nu reprezintă o ameninţare” pentru poporul rus, potrivit noului Concept Strategic, adoptat astăzi, 29 iunie 2022.

Acest document face referire, acum, și la China, despre care spune că foloseşte „o gamă largă de activităţi politice, economice şi militare” pentru a-şi proiecta puterea la nivel global.

„Ambiţiile declarate ale Chinei şi politicile sale coercitive (opresive) reprezintă provocări pentru interesele noastre, securitatea noastră şi valorile noastre”, scrie în noul Concept Strategic al NATO, în care este criticat „parteneriatul strategic” dintre Guvernul de la Beijing şi Guvernul de la Moscova întrucât se opune „ordinii internaționale”.