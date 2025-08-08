DEER, operatorul regional de distribuție a energiei electrice, introduce o facilitate digitală pentru clienții casnici. Dacă echipele de citire nu au reușit accesul la contor în cele două vizite planificate, consumatorii pot transmite indexul contorului printr-un formular online.

Noua opțiune este disponibilă pe site-ul oficial www.distributie-energie.ro și este menită să asigure acuratețea facturării pe baza consumului real. Potrivit DEER, acest demers nu înlocuiește obligativitatea de a permite accesul echipelor în timpul citirii programate, ci este o alternativă temporară pentru situații excepționale.

Pentru ca indexul transmis online să fie validat, utilizatorul trebuie să atașeze o fotografie clară a contorului, în care să fie vizibile:

Valoarea indexului actual

Seria contorului

Accesul la această funcționalitate se face prin selectarea tab-ului „Transmite indexul” de pe site-ul DEER. Utilizatorul trebuie să introducă manual indexul și să atașeze imaginea corespunzătoare.

Această procedură poate fi utilizată de cel mult două ori consecutiv. În cazul în care contorul se află în interiorul locuinței, prezența proprietarului este în continuare necesară la următoarea citire programată.

DEER precizează că utilizatorii care au contoare cu sistem de telecitire activ nu trebuie să trimită nicio fotografie sau index manual. Aceste echipamente transmit automat datele către sistemul central, iar consumatorii nu sunt implicați în proces.

În cazul în care accesul la contor este refuzat în mod repetat sau consumatorul lipsește constant în perioadele de citire, DEER avertizează că instalația de alimentare cu energie electrică poate fi deconectată.

Potrivit reglementărilor, citirea pentru utilizatorii casnici și cei asimilați are loc trimestrial. Comunicările privind imposibilitatea efectuării citirii sunt transmise prin furnizorul de energie.

Accesați site-ului www.distributie-energie.ro Selectați opțiunea „Transmite indexul” Completați valoarea indexului afișat pe contor Atașați fotografia care conține indexul și seria contorului Trimiteți formularul

Compania recomandă realizarea fotografiei în condiții de iluminare bună, astfel încât cifrele și datele să fie lizibile.

DEER subliniază că această opțiune digitală vine ca un sprijin punctual pentru consumatori, fără a anula responsabilitățile legale legate de citirea contoarelor.