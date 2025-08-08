Ministerul Dezvoltării propune modificări semnificative privind modul de plată a impozitelor auto în cazul tranzacțiilor rapide. În situația în care un mijloc de transport este cumpărat, înmatriculat și vândut în același an calendaristic, impozitul se va plăti doar până la data înstrăinării.

Proiectul face parte din al doilea pachet de măsuri fiscale promovat de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar și urmează să fie asumat în Parlament. În acest context, se introduce o regulă clară privind momentul de referință pentru calculul impozitului auto, pentru a evita plata integrală în situații de deținere temporară a vehiculului.

Textul legislativ mai prevede că, în cazul în care un vehicul este radiat, proprietarul are obligația de a depune o declarație de radiere la organul fiscal competent. Aceasta trebuie depusă în termen de 30 de zile de la data radierii, la autoritatea fiscală din raza teritorială în care proprietarul își are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz.

Se precizează că, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor radierii, impozitul pentru mijlocul de transport respectiv nu mai este datorat. De asemenea, proprietarul trebuie să achite toate obligațiile restante către bugetul local până la data radierii.

„În cazul radierii din circulație a unui mijloc de transport, proprietarul are obligația de a depune declarația de radiare la organul fiscal competent în a cărui rază teritorială se află domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data radierii. Începând cu data de 1 ianuarie a anului următor radierii, proprietarul încetează să datoreze impozitul aferent mijlocului de transport. De asemenea, este obligatorie achitarea tuturor obligațiilor de plată datorate bugetului local al unității administrativ-teritoriale în a cărei rază își au domiciliul, până la data radierii din circulație, la cerere, potrivit art. 17 alin. (1),(2) și (51) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare”, se arată în document.

Documentul menționează că autoritățile deliberative ale administrației publice locale vor putea stabili cote adiționale la impozitele și taxele locale. Scopul acestor măsuri este acoperirea sumelor aferente facilităților fiscale acordate prin hotărâri locale. Se face excepție doar pentru bonificațiile acordate în cazul plății anticipate pentru întregul an fiscal.

Tot autoritățile locale vor decide criteriile pe baza cărora se vor aplica aceste cote adiționale. Prevederea este formulată ca fiind obligatorie, ceea ce presupune că noile reguli vor trebui implementate în toate unitățile administrativ-teritoriale, în funcție de specificul local.

Executivul dorește prin aceste modificări să clarifice procedurile fiscale legate de autoturisme, în special în cazul în care acestea sunt cumpărate și revândute în același an. Potrivit expunerii de motive, se urmărește simplificarea procedurii de radiere și eliminarea obligației de plată a impozitului după ce vehiculul a fost radiat din circulație.

Lege privind adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare aunităților administrativ-teritoriale