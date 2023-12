A murit Myles Goodwyn

Myles Goodwyn, solistul fondator al trupei canadiene April Wine, a murit duminică la vârsta de 75 de ani, a anunțat publicistul său Eric Alper într-o declarație pentru Rolling Stone. Cauza morții sale nu a fost dezvăluită.

„Myles Goodwyn, cântărețul, chitaristul, scenaristul, producătorul și liderul trupei rock cu vânzări multiplatinice April Wine, care a modelat și condus grupul încă de la începuturile sale, a murit astăzi la vârsta de 75 de ani, la prânz, ora Atlanticului. În acest moment nu vor fi dezvăluite alte detalii privind cauza morții, locația sau detaliile funerare. Familia solicită intimitate”, a declarat Alper.

Trupa a postat: „La revedere, vechi prieten”, alături de o fotografie cu fostul lor cântăreț.

Goodwyn a fost liderul trupei timp de peste cinci decenii. În martie, a susținut ultimul său concert cu trupa, deși a continuat să ajute la managementul acesteia și să scrie pentru noul lor album, după cum relatează CBC.

„Stilul de viață nu mai este sănătos pentru mine”, a declarat Goodwyn, care suferea de diabet, pentru CBC.

April Wine s-a fondat în 1969

Trupa s-a format în 1969 în Halifax, Noua Scoția, iar membrii originali, vocalistul/chitaristul Goodwyn, chitaristul David Henman, toboșarul Ritchie Henman și basistul Jimmy Henman, s-au mutat la Montreal la scurt timp după aceea.

Ei au lansat albumul de debut cu titlu propriu în 1971, care a găzduit primul lor single, „Fast Train”.

Al doilea album, On Record, lansat un an mai târziu, a fost cel care a generat:

primul single canadian numărul unu al grupului, coverul „You Could Have Been a Lady” al lui Hot Chocolate

primul single din Top 20, coverul „Bad Side of the Moon” al lui Elton John

Până la următorul lor album, Electric Jewels, toți cei trei Henman au plecat.

Cel de-al cincilea album al trupei, The Whole World’s Goin’ Crazy din 1976, care a dat naștere hitului „Like a Lover, Like a Song”, a fost cel care a adus trupei statutul de platină.

Următorul lor album, Forever for Now a primit, de asemenea, discul de platină. Albumul conținea cel mai mare single al lor de până atunci, „You Won’t Dance With Me”.

Succesul internațional a venit la sfârșitul anilor ’70

În timp ce muzica lor a rezonat în topurile din Canada, succesul internațional al trupei April Wine a venit la sfârșitul anilor ’70. Asta s-a întâmplat în urma concertului de caritate cu Rolling Stones din Toronto, la El Mocambo Club.

Concertul a dus la:

un album live numit Live at the El Mocombo din 1977,

un turneu cu Stones, Styx și Rush

Single-ul „Roller” de pe albumul lor din 1978, First Glance, a rămas în Billboard Hot 100 timp de mai multe săptămâni. Albumul a fost primul care a primit aur în afara Canadei.