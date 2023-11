Miercuri, o mașină care se deplasa cu viteză a explodat violent pe podul ce leagă statul american New York (SUA) de Ontario (Canada), la Cascada Niagara. Incidentul a provocat decesul a două persoane aflate în vehicul. Au fost închise patru puncte de trecere a frontierei dintre SUA și Canada și Aeroportul Internațional Buffalo din New York.

Autoritățile din New York nu au identificat nicio dovadă a unui act terorist. Cu toate acestea, circumstanțele în care s-a produs incidentul de pe Rainbow Bridge rămân neclare.

Accidentul respectiv a fost surprins de o cameră de supraveghere și postat ulterior pe platforma X de către agenția vamală americană, Customs and Border Protection (CBP).

În acea filmare, se cum o mașină se deplasează cu viteză mare dinspre partea americană, apoi intră în coliziune cu un obiect, sărind în aer înainte de a se prăbuși la sol și a exploda, fiind complet cuprinsă de flăcări. În urma accidentului, șoferul și un pasager au pierit. Un agent CBP a suferit răni ușoare. A fost tratat la un spital din apropiere și ulterior externat.

Deși autoritățile americane nu au dezvăluit încă identitatea celor decedați, CNN a raportat că șoferul era un bărbat în vârstă de 56 de ani care călătorea într-un automobil Bentley, alături de soția sa pentru a participa la concertul trupei KISS. Concertul avea loc, miercuri, la Toronto, în cadrul turneului de adio al trupei rock, însă a fost anulat din cauza îmbolnăvirii a unuia dintre membrii formației (Paul Stanley).

Footage from CCTV Cameras showing the Explosion of a Car at “Rainbow Bridge” Custom’s Checkpoint in Niagara Falls on the Border between Canada and the United States after the Vehicle can be seen Striking a Curb and going Airborne; the Incident was initially believed to have… pic.twitter.com/OirbU4M8JY

— OSINTdefender (@sentdefender) November 22, 2023