Surse citate de Fox News au anunțat, miercuri, că a fost vorba despre o „tentativă de atac terorist” în Canada. Informațiile sunt că în mașină era o cantitate mare de explozibili. Doi bărbați aflați în vehicul au murit. Și un polițist de frontieră a suferit de pe urma exploziei, fiind rănit.

🚨#BREAKING: A vehicle entering a toll booth at Rainbow Bridge has caused a large explosion to go off, prompting evacuations.⁰⁰📌#NiagaraFalls | #Canada

Currently, multiple authorities and emergency personnel are on the scene, with evacuations underway after a vehicle… pic.twitter.com/CGJnKIm6u5

