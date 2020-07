Victor Ponta a reușit mutarea anului în politică. Este vorba despre intrarea în Pro România a lui Gelu Diaconu, cel care a fost la conducerea ANAF între anii 2013-2016. Fostul şef al Fiscului a explicat de ce a ales formațiunea condusă de fostul premier, după ce a trecut în revistă toate partidele politice cu greutate de pe scena polităcă. Trebuie amintit că Gelu Diaconu a demisionat în 2016, după ce a fost pus sub urmărire într-un dosar penal referitor la fondurile europene destinate integrării persoanelor de etnie romă. Judecătorii de la ÎCCJ au retrimis dosarul la DNA, pentru nereguli majore în anchetă, iar procurorii au decis în 2018, să claseze dosarul.

„M-am gândit îndelung și am decis: voi activa ca membru al partidului Pro Romania.

După o carieră îndelungată în zona de execuție (adică in administrația publică), consider că a venit momentul să aplic experiența dobândită în zona politicilor publice.

Nu putea fi vorba despre PSD din motive pe care nu cred că are rost să le reiterez. Îmi cunoașteți opiniile despre acest partid.

PNL?…aici sunt dator cu câteva explicații. Din 1996 am fost membru de rând al acestui partid. Chiar dacă nu am deținut funcții politice am cunoscut de-a lungul timpului mulți lideri liberali relevanți. Cu unii sunt (încă) prieten.

Din păcate, astăzi, acest partid a ajuns preponderent o strânsură de învârtiți gregari care se agață ca disperații de imaginea președintelui Iohannis. Oamenii de calitate din acest partid au ajuns într-o regretabilă minoritate. În fapt, tarele psd-iste au pus stăpânire și pe acest partid.

USR? Un proiect politic inițial tentant a devenit cu timpul lipsit de orizont. Veleitarii doritori de funcții “bruxeleze” au pus stăpânire pe direcția politica. Și apoi, ca să fiu foarte sincer, în amalgamul lor ideologic, eu nu aș fi fost agreat niciodată”, a susținut Gelu Diaconu pe Facebook.

De ce Pro Romania

El a explicat de ce a ales Pro România și pe Victor Ponta.

„Pentru că este un proiect politic nou, cu un Victor Ponta tânăr, dar în același timp cu multa experiență. Un om cu care am colaborat în administrația statului și care are rara calitate de a lăsa profesioniștii să-și facă treaba. Vă garantez că este un bun cunoscator al domeniului fiscal-bugetar, cu o viziune autentic liberală a economiei.

De altfel, este cel căruia i se datorează în mare măsură curajoasa decizie a relaxării fiscale, generatoare de creștere economică și restabilire a echilibrelor macro-economice din perioada 2012-2015.

Că alții, inclusiv liberalii exaltați de astăzi au distrus munca lui și a altora …este o altă discutie.

Mai mult, cred că Victor Ponta a învățat enorm din greșelile făcute în trecut. Mai ales cele referitoare la alegerea oamenilor de încredere!!

Așadar, voi activa în organizația PRO ROMANIA din Ilfov, acolo unde am domiciliul”, a anunțat Gelu Diaconu.