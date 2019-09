La asta nu ne-am fi așteptat niciodată. Monica Tatoiu a făcut dezvăluiri uluitoare. Aceasta a devoalat salariul coosal pe care îl încasa propriul tata, pe vremea când era medic. Este vorba despre 85.000 de lei. Niciodată banii nu au fost o problem în familia fostei femei de afaceri.

“Mama a fost fată de deţinut politic, tata sârb. Pâna la 16 ani a fost cumplit, dar tatăl meu, fiu de ţăran, a depăşit asta, era cel mai mare cardiolog. Tata câştiga 85.000 de lei pe lună când o Dacie era 50.000 de lei. Nu ne-a făcut casă, nu ne-a cumpărat maşini, ne-a dat educaţie. Am făcut pian, balet. Am tablouri pe care le-a primit de la toţi pacienţii lui. Mi-a dat mistria, restul l-am făcut singură, prin muncă. Nu am avut niciodată probleme cu banii’’, a spus Tatoiu.

Seria dezvăluirilor femeii care are un doctorat în matematică nu s-au oprit aici. Fiul acesteia a studiat la o școală private, neacreditată, lucru care nu l-a mulțumit deloc pe acesta.

”Fiul meu a studiat 13 ani la Şcoala Americană care nu e acreditată. Mi-a zis că am făcut cea mai mare greşeală că l-am trimis acolo.Toţi elevii care au venit în clasa a noua le-au luat-o înainte. Nu faceţi ca mine. L-am trimis acolo de la grădiniţă. Dacă mi-l dădeau afară, că mi-am băgat nasul unde nu îmi fierbe oala, nişte chestii cu finanţări, putea să rămâna pe dinafară, iar asta însemna că trebuia să reînceapă totul de la clasa întâi. Am aflat că şcoala nu avea acreditare. Aceasta este greşeala părinţilor care nu se informează despre statutul şcolilor private. Costă 18.000 de euro, dar la mine a fost parte din contract şi plătea compania”, a spus Tatoiu, conform okmagazine.ro.

Monica Tatoiu a vorbit și despre călătoriile pe care le-a făcut pe tot globul. ”Nu îmi place Los Angeles, mi-am făcut cruce când m-am urcat în avion. În schimb, sunt înnebunită după Vancouver, după Canada. Nu mai sunt actorii anilor ’60, care ştiau puţină filosofie, puţină cultură. Dacă îi iei pe astia de joacă în filmele astea, în afară că divorţează, se căsătoresc, fac copii, care este viaţa lor? Robert de Niro e cu Trump, altul e împotrivă. Nu au marcat prin ceva, în afară de filme şi caracterele lor. Dacă te uiţi la Meryl Streep şi o compari cu puştoaicele astea îţi dai seama că joacă în altă liga, A şi C.Cum arată Jane Fonda, Sophia Loren şi fetele astea care au celulită la 30 de ani”, a mai spus fosta femeie de afaceri, conform sursei citate.

