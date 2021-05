După decizii similare luate în cazul Romarm sau Salrom, ministrul Claudiu Năsui continuă schimbările în consiliile de administraţie ale companiilor deţinute de statul român.

Schimbări la vârful societăţii Mamaia SA

De data aceasta, este vorba despre societatea Mamaia SA, compania care administrează active imobiliare şi obiective turistice în staţiunea cu acelaşi nume de la malul Mării Negre. Potrivit deciziei anunţate luni, 10 mai, Ministerul Economiei a înlocuit Consiliul de Administraţie al societăţii Mamaia SA, iar cei trei noi membri numiţi sunt Mosoiu Georgiana-Narcisa, Nisan Derviş şi Vindt Andrei Iosif Valentin.

Potrivit comunicatului MEAT (Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului), decizia vine în urma a expirării mandatelor provizorii ale membrilor C.A. al Mamaia SA: „Ca urmare a expirării mandatelor provizorii ale membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii Mamaia SA, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, întrunită în data de 25 martie 2021, a hotărât numirea unor noi membri pentru o perioadă de patru luni, selectaţi din baza de CV-uri primită ca urmare a apelului făcut de MEAT către asociaţiile profesionale.”

Cine sunt cei trei noi membri din C.A. numiţi de către Ministerul Economiei?

Mosoiu Georgiana-Narcisa are o experienţă managerială în domeniul hotelier de peste 10 ani, cunoscător al pieţei locale (profil de expert în industrie şi management), fost membru în consilii de administraţie la companii listate la Bursă de Valori Bucureşti, se arată în comunicatul MEAT.

Nisan Derviş are calificări în domeniul financiar, audit şi control intern conducând propria firmă de audit, a lucrat în sectorul de turism şi în domeniul bursier şi care îşi desfăşoară activitatea în Constanţa.

Vindt Andrei Iosif Valentin este angajat al Ministerului Economiei şi a condus pentru o perioadă de 2 ani societatea Olimp Estival SA Mangalia. El deţine brevet de manager în activitatea de turism şi este specializat în realizarea de studii de fezabilitate, profil necesar în evaluarea propunerilor de investiţii pe care societatea le are în plan.

Carmen Ursu, Marius Avram şi Ionuţ Constantinescu sunt cei trei membri înlocuiţi.

„Obiectivul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului (MEAT) este să numească în consiliile de administraţie profesionişti potriviţi provocărilor pe care le întâmpină fiecare companie în parte, în scopul asigurării activitătilor de supraveghere şi conducere administrativă a acestor companii”,mai transmit reprezentanţii ministerului.

Ce obiective au şi ce indemnizaţii vor primi cei trei membri din C.A. al Mamaia SA?

Obiectivele aferente perioadei de mandat sunt cele specifice perioadei incluzând: asigurarea elaborării BVC pentru anul în curs, urmărirea procedurilor de închidere a exerciţiului financiar 2020, respectiv a asigurării procesului de raportare financiară pentru anul 2020 şi a raportărilor financiare semestriale aferente 2021, precum şi promovarea unui proiect de modificare a actului constitutiv.

Fiecare administrator va prezenţa la finalul mandatului un raport de activitate privind modul de îndeplinire a responsabilităţilor şi a gradului de îndeplinire a obiectivelor. Raportul va include şi opinia administratorului în legătură cu posibilităţile de dezvoltare ale societăţii pe linii de afaceri, cu indicarea avantajului competitiv pe care societatea îl prezintă, respectiv opinia referitoare la necesitatea implementării unui plan de restructurare/ reorganizare.

Indemnizaţia brută fixă lunară a membrilor consiliului de administraţie, stabilită prin Hotărârea AGOA din 4 ianuarie 2018 este de 3.070 lei.

Ministerul Economiei deţine Mamaia SA în proporţie de 96,57%. Compania are drept obiect de activitate administrarea activelor imobiliare şi a obiectivelor turistice pe care le are în portofoliu. Are un număr de 5 angajaţi, iar în anul 2020 a înregistrat o cifră de afaceri estimată la 125.000 lei, societatea fiind afectată de restricţiile impuse de pandemie, înregistrând pierderi din activitatea operaţională.

Sursă foto: INQUAM Photos, Sabin Cirstoveanu