Mirela Vaida pare să se fi bucurat de viață în ultimele săptămâni, după ce a plecat dintr-o vacanță în alta toată vara. Totuși, ea le va da în curând întâlnire telespectatorilor de la Antena 1, după ce pauza sa de televiziune va lua sfârșit, dar, până atunci, vedeta a decis să mai petreacă câteva clipe alături de soțul ei într-o vacanță romantică.

Mirela Vaida și-a lăsat copiii acasă și a plecat în vacanță alături de soț: Doar noi doi

Prezentatoarea TV și soțul ei nu apar de prea multe ori împreună pe rețelele de socializare, însă în ultima vreme, mai exact în vacanțele din ultimele luni, vedeta și-a convins soțul să facă mai multe fotografii alături de ea și de cei mici.

Mirela Vaida a fost plecată într-o vacanță de neuitat împreună cu soțul ei și cu cei trei copii pe care îi au împreună zilele trecute, atunci când fiul cel mare a prezentatoarei a împlinit frumoasa vârstă de șase ani. Ulterior, prezentatoarea de la Acces Direct și soțul său și-au lăsat copiii acasă și au pornit într-o nouă aventură, de data aceasta romantică și puțin mai aproape de casă, deoarece Vaida trebuie să reia în curând emisiunea.

”Acum plecăm doar noi doi. Am venit acasă doar cât să lăsăm copiii și bagajele grele. Hai la drum, din nou”, a scris Mirela Vaida pe Instagram într-o postare alături de o fotografie cu soțul ei.

Vedeta a ajuns într-o zonă de lux din Italia

Cei doi au ajuns luni, 22 august, în stațiunea Positano din Italia, acolo unde urmează să petreacă momente de relaxare și liniște împreună.

Mirela Vaida şi soțul său, Alexandru Vaida, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 10 ani, fiind împreună din 2009. Cei doi au împreună trei copii. Totuși, în timp ce prezentatoare apare aproape zilnic pe micile ecrane, soțului ei nu prea îi place celebritatea și s-a ferit de camerele foto până acum. Alexandru Vaida, soțul vedetei de la Antena 1, deţine funcţia de director comercial la o companie din România.

„El este un tip mai retras. Din toate pozele pe care le am pe Facebook, el nu apare în nici măcar una. Nu are cont de Facebook, nu are cont de Instagram. El are o părere altfel decât a mea, ceea ce este bine pentru că mă completează. E alegerea lui să nu fie persoană public, respect treaba asta”, spunea Mirela Vaida despre soțul ei într-un interviu.