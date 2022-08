Mirelei Vaida e în culmea fericirii! Fiul ei a împlinit frumoasa vârstă de șase ani

Mirela Vaida e în culmea fericirii! Prezentatoarea TV se mândrește cu trei copii frumoși și ascultători. Astăzi, 20 august 2022, fiul ei a împlinit frumoasa vârstă de șase ani, iar vedeta a ținut să împărtășească bucuria cu fanii ei. Fiind o ocazie specială, vedeta, ca orice mamă, a scris un mesaj emoționant pentru fiul ei cel mare.

„La mulți ani, Vladi! Îți mulțumim pentru cei 6 ani frumoși! Să fii sănătos, băiatul nostru sensibil, bun și iubitor! Te iubim infinit!”, a scris sâmbătă Mirela Vaida pe contul ei de Facebook. La acea postare, ea a atașat o fotografie cu cei trei copiii ai ei.

Vă amintim că Mirela Vaida este căsătorită de peste zece ani cu Alexandru Vaida. Cei doi au împreună trei copii: doi băieței și o fetiță: Vladimir, Tudor și Carla.

Mirela Vaida a plecat în vacanță în Egipt

Așa cum spuneam anterior, în prezent, Mirela Vaida se află în concediu de odihnă, profitând la maximum de timpul petrecut alături de copiii ei. În acest an, ea și soțul ei au ales o destinație de vis pentru vacanța de vară: Egiptul. Prezentatoarea TV a împărtășit cu fanii ei toate bucuriile prin care a trecut de când a ajuns în Egipt.

„Putem spune, fără doar și poate, că am experimentat tot ce se putea în aceste zile de vacanță: am văzut înotând delfinii, am făcut snorkling, am făcut baie într-o lagună superbă în apele Mării Roșii, ne-am dat în tobogane cu apă, iar aseară am fost în safari cu cămile, cai și atv-uri, de-a lungul coastei, am mâncat kufta, am văzut dansuri tradiționale și ne-am uitat la stele și planete prin telescop (am vazut planetele Jupiter și Saturn)”, a scris vineri Mirela Vaida pe contul ei de Facebook.

Deși pare că trăiește un vis, viața Mirelei Vaida nu este doar lapte și miere! Recent, vedeta a fost la cumpărături cu fiul ei, iar micuțul nu a vrut să plece dintr-un magazine cu mâna goală. Uitați ce a fost nevoită să îi cumpere fiului ei.

Ca orice mamă, vedeta trece la rândul ei prin momente în care nu știu cum să se facă ascultată de copilul ei. Zilele trecute, de exemplu, aceasta le-a povestit fanilor ei o întâmplare haioasă cu băiețelul ei.

Mirela Vaida a decis să meargă la cumpărături alături de fiul ei, iar la un moment dat au trecut pe lângă un magazin cu ochelari. Când a văzut ramele viu colorate în vitrina magazinului, fiul ei a vrut neapărat să probeze o pereche de ochelari.

Văzând că îi stau bine, băiatul a rugat-o insistent pe mama ei să îi cumpere acea pereche de ochelari, chiar dacă nu are probleme de vedere! Văzând că fiul ei nu are de gând să plece din magazine fără perechea de ochelari, Mirela Vaida i-a îndeplinit dorința.

„Nu are nevoie de ochelari, dar nu pleacă de aici până nu îi cumpăr! Ce fac acum?”, scria Mirela Vaida pe contul ei de Instagram.