Mirela Vaida şi Alexandru s-au căsătorit în urmă mulți ani de zile, mai exact din 2009. Cei doi soți au împreună o fetiță, pe Carla, și doi băieți – Vladimir și Tudor.

În timp ce vedeta de la Antena 1 este mereu în centrul atenției, nu același lucru se întâmplă și cu soțul ei. Chiar vedeta TV a dezvăluit, la un moment dat, că partenerului ei de viață îi place discreția.

Alexandru este director comercial la o companie cunoscută. Imaginile cu el sunt extrem de rare, iar cea care mai scoate la iveală câteva poze este chiar vedeta de la „Acces Direct”. Ea publică câte o fotografie la ceva vreme pe rețelele de socializare. Imaginile sunt extrem de apreciate de admiratorii Mirelei.

„El este un tip mai retras. Din toate pozele pe care le am pe Facebook, el nu apare în nici măcar una. Nu are cont de Facebook, nu are cont de Instagram. El are o părere altfel decât a mea, ceea ce este bine pentru că mă completează. E alegerea lui să nu fie persoană public, respect treaba asta.

Călătorește şi acum, dar asta pentru că este director comercial la o firmă care are sediul în Sibiu, în Mediaş şi îi place foarte mult pentru că acolo sunt ardelenii lui. Asta e meseria lui”, dezvăluia, în urmă cu mulți ani, Mirela Vaida, pentru revista Viva.

Mirela Vaida a dezvăluit totul pe contul ei de socializare

În aceste zile, însă, Mirela Vaida a decis să le facă o surpriză celor care îi urmăresc contul de socializare și se întreabă cum arată cel ce are „acces direct” la inima vedetei de televiziune. Astfel, aceștia au putut observa, în câteva poze postate pe contul de Instagram al vedetei, detaliile legate de soțul Mirelei Vaida.

Despre Alexandru Vaida, vedeta TV a dat detalii chiar înainte de această vacanță. Ea a anunțat că și-a propus ca, alături de soțul ei, să țină o cură și să slăbească până pe 13 august.

„Știți că toate lucrurile bune încep de luni… așa și eu! De luni mi-am propus să slăbesc, gata! Am zis gata, nu se mai poate. Știu că o să-mi spuneți, băi, că te alinți, că nu ești grasă, că nu știu ce. Bun! Sunt de acord cu voi că nu par grasă. Dar, vine vacanța de vară și te duci la mare și te dezbraci în sutien și în slipi și atunci într-adevăr se vede că nu ești slabă”, a spus Mirela Vaida.

Decizia radicală luată de vedeta TV alături de soț, înainte de vacanță

Ea a spus că se chinuie încă de când l-a născut pe ultimul lor băiat să dea jos cele 3-4 kilograme care îi fac viața amară.

„Așa că cele 4-5 kilograme care sunt fix pe burtă și pe șolduri se văd cel mai rău. Am 60 de kilograme și 1,58 m înălțime. Este enorm! Teoretic, ar trebui să am 50. Sâmbătă dimineața, înainte de dietă, 59,7 kg! 1,58 cm înălțime. Am reușit să slăbesc 1,6 kg în două zile, fără înfometare. Azi am 58,1 kg”, a mai spus Mirela Vaida.

„Alex al meu are 1,91 înălțime și sâmbătă avea 104 kg. El vrea să dea jos 14-15 kg într-o lună”, a mai spus cântăreața despre soțul ei.

Dacă au reușit sau nu să dea jos kilogramele propuse, nu este foarte clar. Cert este că amândoi formează un reușit cuplu și că dragostea lor este încă puternică, dovadă fiind chiar pozele postate de Vaida.