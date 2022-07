Mirela Vaida a luat o pauză de la emisiunea Acces Direct și se bucură de o vacanță frumoasă alături de familia sa. Vedeta a ales să meargă pe litoralul românesc de această dată și nu în străinătate.

Potrivit imaginilor postate pe social media, Mirela Vaida a ales în acest an plaja Sfântul Gheorghe, adică locul unde Dunărea se varsă în Marea Neagră.

Atât Mirela Vaida cât și copiii săi par extrem de fericiți. S-au bucurat de plajă, dar și de priveliștea superbă de acolo, iar vedeta a împărtășit cele mai frumoase momente cu urmăritorii săi de pe rețelele de socializare.

Unde a ales să plece Mirela Vaida?

Amintim faptul că recent, într-un interviu acordat pentru impact.ro, Mirela Vaida a vorbit și despre ajutorul pe care îl primește pentru creșterea celor mici. Vedeta susține că și-a ales o bonă în momentul în care a devenit mamă pentru a doua oară, astfel încât să se poată întoarce la muncă fără probleme.

După ce a văzut mai multe CV-uri, recomandări, dar și poze, Mirela Vaida a ales o bonă moldoveancă, cu care colaborează de șase ani de zile.

„Eram acasă, se născuse al doilea copil, Vladimir și căutam o bonă. Eram disperată, pentru că eram singură cu ei și nu avea cine să mă ajute și voiam să mă și întorc la muncă. M-a sunat Bahmuțeanca care avea emisiune atunci, ca să mă întrebe ce mai fac, cum mă descurc.

Și ea a zis să dăm anunț la televizor, că poate e cineva care ne aude. Și mi-au scris o grămadă pe facebook. Mi-au trimis CV-uri, poze, recomandări și, dintre toate, una singură mi-a atras atenția, pentru că era tânără, că era din Fălticeni și că mai lucrase. Gata! Hai că o sunăm și să ne întâlnim. Și de atunci au trecut 6 ani”, a declarat prezentatoarea Acces Direct.

Ce program are bona Mirelei Vaida?

În ceea ce privește programul acesteia, bona pe care a angajat-o Mirela Vaida stă cu familia de luni până joi, iar în weekend-uri pleacă la familia ei. Ea a mai adăugat că un factor important a fost limba, atunci când a ales bona perfectă.

„Avem o bonă semi-internă, pentru că în weekend-uri pleacă la casa ei. Deci la noi stă de luni până joi. E moldoveancă din Fălticeni. Era important să fie din aceeași țărână ca să vorbim aceeași limbă”, a mai spus vedeta, pentru aceeași sursă menționată anterior.

Totodată, vedeta a mai adăugat că înainte de a angaja o bonă, a avut ajutor din partea bunicii, însă între timp, femeia a decis să se întoarcă înapoi la Cluj.

„Bunica s-a mutat cu noi în 2019 și a stat un an, după care a plecat înapoi la Cluj. Abia se pensionase din învățământ, voia liniștea ei, îi era dor de oraș, noi ne-am mutat la Snagov între niște drumuri de țară și nu auzeai decât un avion care mai trecea dinspre Băneasa din când în când. Și atunci am convenit cu toții că e fain să avem o bunică la Cluj la care să mergem. A fost fericită că e orașul în care s-a născut, are casa plină cu amintiri acolo, și-a luat cățel”, a mai povestit Mirela Vaida.