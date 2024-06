Mirela Vaida este una dintre cele mai apreciate prezentatoare din România și beneficiază de o uriașă audiență pe rețelele sociale. Ea își ține la curent fanii cu fiecare aspect al vieții sale, fie că este vorba despre carieră sau viața personală.

Vedeta a trecut printr-o săptămână dificilă, după ce fiica ei, Carla, a început să aibă dureri de cap și amețeli. Îngrijorată de aceste simptome, prezentatoarea a hotărât să o ducă pe micuță la spital pentru a afla cauza acestor neplăceri.

Prezentatoarea TV a mai scris că ești pe jumătate vindecat când intri într-un spital civilizat și că te îmbolnăvești de două ori mai rău când intri într-un spital în condiții mizere.

Ea a exprimat dorința de a mulțumi și de a felicita întreaga echipă medicală pentru modul în care își tratează pacienții, menționând cât de multă forță trebuie să aibă pentru a gestiona emoțiile și fricile atâtor copii și părinți și pentru a încerca să îi trateze cu succes.

Căci, ce e mai dureros pentru un părinte decât să vadă copii bolnavi în jurul lui? Vreau să va spun că, de când am intrat în acest spital, am simțit o energie bună! Așa ar trebui să arate toate spitalele de stat din România: curate, vesele, cu medici și asistenți buni, calzi, empatici, răbdători și profesioniști!”, a scris aceasta pe Facebook .

„Mă aflu de o săptămâna internată cu fetiță mea, Carla, la Spitalul de Copii „Victor Gomoiu” din București! Carla acuză dureri de cap și amețeli, așa că i-am făcut investigații complete la Neurologie, CT, ORL, Audiologie, Gastroenterologie, etc! Numai ideea de a stă internată într-un spital de copii mă înfricoșa!

După numeroase investigații și controale, Mirela Vaida a spus că fiica ei se simte foarte bine și nu prezintă nicio problemă medicală semnificativă, iar acele stări ar putea fi atribuite oboselii și alergiilor alimentare.

„Carla este bine, nu are probleme de niciun tip! E posibil să fie de la alergiile alimentare și de la oboseală cronică de sfârșit de an școlar! Plecăm mai liniștiți acasă după ce am aflat asta! Asta îmi doresc pentru toți părinții internați cu copiii lor aici!

Aici, unde se leagă prietenii, unde copiii petrec timp jucându-se, râzând, luând masă împreună, unde totul pare „o joacă”! Mă bucur că se poate, și la noi! Mulțumesc, @alessandra.stoicescu pentru sfaturi și recomandări! Întotdeauna, un bun coleg, prieten și părinte! Mulțumesc tuturor pentru gândurile bune! Așa îmi doresc să arate toate spitalele din România pentru copiii noștri!”, a conchis ea.