Mirela Vaida a luat decizia! Vedeta TV s-a hotărât, ca după 13 ani de căsnicie, să spună: Gata, până aici a fost, nu se mai poate.

Mai exact, alături de soțul ei, aceasta a luat o măsură radicală. Înainte de a pleca în vacanță, Mirela Vaida a făcut un anunț important, pe contul său de Instagram. Ea și-a propus ca, alături de soțul ei, să țină o cură și să slăbească până pe 13 august.

„Știți că toate lucrurile bune încep de luni… așa și eu! De luni mi-am propus să slăbesc, gata! Am zis gata, nu se mai poate. Știu că o să-mi spuneți, băi, că te alinți, că nu ești grasă, că nu știu ce. Bun! Sunt de acord cu voi că nu par grasă. Dar, vine vacanța de vară și te duci la mare și te dezbraci în sutien și în slipi și atunci într-adevăr se vede că nu ești slabă”, a spus Mirela Vaida.

Mirela Vaida și soțul său se luptă cu kilogramele

„În momentul acela spui: băi, nu puteam să dau și eu, înainte să vin la plajă vreo 3-4 kilograme jos, ca să arăt și eu bine în costum de baie. Ba da, doar că acele 3-4 kilograme pe care vrem să le dăm jos sunt cele mai grele. De ce? Că nu se duc. Eu, cel puțin, mă chinui de mulți ani.. de când l-am născut pe Tudor să dau jos kilogramele cu care am rămas după fiecare sarcină și n-am putut.” a spus Mirela Vaida, pe Instagram.

„Așa că cele 4-5 kilograme care sunt fix pe burtă și pe șolduri se văd cel mai rău. Am 60 de kilograme și 1,58 m înălțime. Este enorm! Teoretic, ar trebui să am 50. Sâmbătă dimineața, înainte de dietă, 59,7 kg! 1,58 cm înălțime. Am reușit să slăbesc 1,6 kg în două zile, fără înfometare. Azi am 58,1 kg”, a mai spus Mirela Vaida. „Alex al meu are 1,91 înălțime și sâmbătă avea 104 kg. El vrea să dea jos 14-15 kg într-o lună”, a mai spus cântăreața despre soțul ei.

Dieta Nupo

Ulterior, pe pagina sa de Facebook, Mirela Vaida a explicat că a descoperit dieta Nupo, care i se pare sigură, eficientă, rapidă, foarte ușor de urmat și extrem de versatilă.

„Singură regulă recomandată este înlocuirea alimentației zilnice cu cele 6 mese Nupo. Ele sunt, caloric și nutrițional, aproape identice, asigură 800 kcal/zi și absolut toți nutrienții de care are corpul nevoie, deci nu contează pe care le aleg și cum le combin!

De ce 6 mese? Pentru că cele 6 mese conțin absolut toți nutrienții de care aveți nevoie: peste 30 vitamine și minerale, omega, omega 3, omega 6, fier, chrom, proteine, fibre…absolut tot. Dacă ar fi să mâncăm normal, am avea nevoie de o cantitate uriașă de alimente că să primim toți acești nutrienți. Astfel, nu doar că pierdem în greutate, dar echilibrăm corpul din pct de vedere nutrițional, întărim sistemul imunitar și la sfârșitul dietei nu vom avea un corp stors de nutrienți cum se întâmplă la dietele bazate pe alimente normale. Dietă Nupo reechilibrează nutritiv și metabolic organismul și este o dietă legiferată printr-o lege Europeană și Națională”, a arătat vedeta TV.