Alexandru Nazare a afirmat că în cadrul reuniunii PPE a prezentat situația economică a României și prioritățile noului guvern, punând accent pe seriozitatea cu care autoritățile de la București tratează problema deficitului bugetar.

El a subliniat că România a adoptat, într-un timp record, cel mai important pachet fiscal din ultimii 15 ani, într-un efort susținut pentru stabilizarea finanțelor publice.

Ministrul a transmis un semnal clar privind angajamentul României față de principiile de responsabilitate fiscală, adăugând că direcția aleasă este una fermă: revenirea la disciplina fiscal-bugetară cerută de contextul european și de interesele pe termen lung ale țării.

„Astăzi am participat la reuniunea miniştrilor de Finanţe ai Partidului Popular European (PPE), unde am avut ocazia să discutăm despre priorităţile şi strategiile Uniunii Europene în domeniul stabilităţii macro-economice si finanţelor publice. Am fost onorat să pot prezenta, în calitate de nou ministru al Finanţelor, situaţia actuală din România şi să transmit un semnal clar privind angajamentul nostru pentru responsabilitate fiscală şi consolidare bugetară. În doar 2 săptămâni de la învestirea Guvernului, România a adoptat cel mai important pachet fiscal din ultimii 15 ani – un efort susţinut care transmite, inclusiv aici la Bruxelles, că direcţia este una clară: revenirea pe traiectoria sustenabilă a finanţelor publice”, informează, marţi, ministrul Alexandru Nazare, într-o postare pe pagina sa de Facebook.