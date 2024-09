Mircea Geoană, care candidează ca independent pentru funcția de președinte al României, a avut o opinie destul de critică despre fostul președinte Traian Băsescu. El a menționat că amintirea pe care acesta i-a lăsat-o nu este una dintre cele mai bune.

Mircea Geoană a declarat într-o emisiune TV că, în cazul în care ar deveni președinte, ar dori să colaboreze cu Klaus Iohannis sau Dacian Cioloș pentru a promova interesele României pe scena internațională.

Geoană a fost întrebat dacă ar apela și la Traian Băsescu. El a spus că nu ar lua în considerare această opțiune, explicând că Băsescu se află într-o „zonă de degradare biologică” semnificativă și că a declarat că nu își dorește o continuare în viața publică.

Acesta a adăugat că fostul președinte pare să fie într-o perioadă în care preferă să se dedice altor activități, subliniind că nu consideră că a lăsat o amintire pozitivă.

Traian Băsescu a reacționat prompt într-o intervenție telefonică la același post de televiziune. Fostul președinte al României a menționat că Mircea Geoană, fost oficial de rang înalt în cadrul NATO, a fost rivalul său în alegerile prezidențiale și în cursa pentru Primăria Capitalei.

Traian Băsescu a comentat că, în urma confruntărilor anterioare, poate înțelege resentimentele lui Mircea Geoană, dar a criticat faptul că Geoană își asumă deja funcții și responsabilități pentru foști demnitari, sugerând că acesta se pregătește pentru o nouă „bătălie”, în care se vede președinte, lucru pe care Băsescu îl consideră nejustificat.

În legătură cu starea sa de sănătate, Băsescu a explicat că, la vârsta de 72 de ani, nu mai are vitalitatea unui tânăr de 30 de ani și a enumerat problemele sale de sănătate, inclusiv operații și internări pentru diverse afecțiuni. El a adăugat că este convins că Geoană are o obsesie generată de propriile sale erori.

Băsescu a încheiat afirmând că nu intenționează să participe la campania electorală și nu dorește să se afle în poziția de a-l înfrunta din nou pe Geoană fără a fi candidat.

„I-am administrat două bătăi și pot să-i înțeleg resentimentele. Dar afirmațiile sale, în care împarte deja funcții și responsabilități unor foști demnitari, îl pun în poziția de a se pregăti pentru un al doilea episod ‘Mihaela, dragostea mea’. El se vede președinte și nu e cazul.

„În ceea ce privește degradarea, sunt un om de 72 de ani. În mod categoric nu mai am sănătatea unuia de 30 de ani. Am o operație pe coloană, tiroidă, aortă și internări pentru infecții la plămâni. (…) Eu cred că domnia să are o obsesie care e generată de propriile lui gafe. (…)

Aș vrea să-i spun un lucru foarte direct. Nu mi-am propus să fiu parte a acestei campanii. Dar nici nu vreau să mă pun în situația să-l bat pentru a treia oară, de data asta fără să candidez”, a declarat Traian Băsescu.