Mircea Badea este nervos la culme. Asta pentru că jurnalistul susține că cei de la ANAF îi cer 100.000 de dolari. Vedeta celor de la Antena 3 a povestit cu lux de amănunte ce a pățit. El declară, nici mai mult nici mai puțin, război pe față celor de la Fisc. “Eu zic ca se va termina foarte prost pentru ei”, a decretat Mircea Badea.

Mai exact, jurnalistul a povestit pe pagina sa de Facebook ce s-a întâmplat cu adevărat.

Mircea Badea a spus răspicat că banii ceruți de ANAF sunt “o invenție” și că a ajuns să se lupte în instanță.

Mircea Badea: Așa arată un nou abuz pe care îl încearcă ANAF cu mine

P.S. Javrele de la ANAF vor avea nevoie de toata sustinerea. Asadar, ii sustin!

Asa arata un nou abuz pe care il incearca javrele de la ANAF cu mine. Toate de pana acum au dat gres, asa cum va da si acesta. Cel mai odios dintre ele, in care mi-au inventat o datorie de 100.000 de dolari, e de norietate si s-a dus dracului in instanta.

Asta e o noua mizerie si mi-au trimis-o in scarba fara posibilitatea de a vorbi cu cineva dintre javrele astea decat ducandu-ma fizic, in pandemie, in cacatul lor de birou. Eu zic ca se va termina foarte prost pentru ei.

Fiscul l-a sunat și i-a dat explicații

Din partea internauților au început imediat să curgă mesajele.”Interesant este că ești informat că ai sume restante de plătit dar nu scrie de unde sau de ce. În mod normal ar tb sa spună de unde rezultă suma datorată… IMPOZIT pe venit, pe mașină, pe dobânzi bancare, pe profit…din anul.. Nu așa că la cămătărie.

Respectivul organ Andone să pună o stampila, să semneze și să aibă un nr de telefon.Pare o glumă proastă”, a fost una dintre reacțiile celor care îi urmăresc pagina de socializare. Un altul i-a scris că “Fiind “fan”” ANAF,te întreb: Ce avere ai de impozitul neplatit a ajuns la 100000.fe dolari Oi fi multi milionar si n-ai aflat”.

Ulterior, Mircea Badea a venit cu noi informații pe subiect.

“Am fost sunat de la ANAF, au admis posibilitatea existentei unei erori, verifica si ma anunta. Orice document se va elibera de catre ANAF il voi posta aici. La 17.20 intru live la Antena3 pe tema”, a susținut el.