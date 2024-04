Schimbare importantă pentru Mircea Badea! După ce a observat reacția telespectatorilor, prezentatorul a decis să facă o modificare privind emisiunea „În gura presei„. Acesta a făcut anunțul în cadrul ediției de luni, 8 aprilie.

Recent, în segmentele de duminică, în partea a doua a emisiunii sale, Mircea Badea a ridicat standardul subiectelor pe care le discută. Atunci când a inițiat acest experiment, prezentatorul nu s-a așteptat la nivelul de apreciere pe care l-a primit.

În prima încercare de a aduce în discuție și alte subiecte, emisiunea a obținut o audiență remarcabilă. Aceasta a depășit alte programe difuzate în aceeași plajă orară. Iar acest lucru a fost interpretat ca un semn că telespectatorii au apreciat inițiativa. În lumina acestor rezultate favorabile, s-a decis să se continue acest tip de abordare cu o frecvență mai mare.

“De două duminici la rând, am zis că în a doua parte a emisiunii, măcar jumătate din emisiune, să mai ridicăm nivelul, de la glodul și pâcla cotidiană a preocupărilor în altă zonă, în alte sfere. Şi am făcut acest experiment, imaginându-mi că nu se va uita nimeni.

Am fost surprins, absolut surprins să văd că s-a uitat foarte multă lume și am avut audiență mai mare decât emisiuni concurente, de la aceeași oră, de fapt (cu manele, cu maneliști, cu crime, violuri și nenorociri, incendii).

Și am fost deci surprins să văd că am avut audiență mai mare. Credeam că o să am zero audiența la nivel la genul ăsta de subiecte. (…)

În prima emisiune în care am făcut experiment, pentru că era Paștele catolic, am difuzat (bucăţi) cu Mozart, cu Bach (…)”, a declarat el luni seară, la Antena 3 CNN.