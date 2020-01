Pensiile distribuite de Poşta Română în bani cash vor începe să fie transmise de poştaşi începând de joi, astfel că în luna ianuarie vor exista întârzieri de 3-4 zile faţă de o lună obişnuită în distribuirea pensiilor, a declarat, marţi seara, ministrul Muncii, Violeta Alexandru.

„Nu e absolut nici un pericol (cu livrarea pensiilor în ianuarie, n.r.). Este un mic decalaj, cauzat de zilele libere de la începutul anului şi vom recupera acest decalaj. Dimineaţă am avut o nouă şedinţă şi fac acest lucru în fiecare zi, urmăresc de două ori pe zi, şi la începutul programului şi după, să văd ritmul în care se fac plăţile pentru pensii. Încep de joi (9 ianuarie, n.r.)”, a afirmat Violeta Alexandru, la Digi 24.

Ministrul Muncii a recomandat pensionarilor care pot primi pensia pe card să aleagă această metodă de distribuire a banilor.

Pensiile, în procesare

„Ele (pensiile, n.r.) sunt în acest moment în procesare pentru plata pe card, nu vor fi cu nimic afectaţi pensionarii care îşi primesc banii pe card, şi fac un apel ca cei care au posibilitatea să primească pensiile pe card să o facă, pentru că, iată, contează fiecare zi în primirea banilor. Pentru cei care primesc banii la poartă, în cash, este acest decalaj cauzat de zilele libere, pe care le vom recupera”, a precizat Violeta Alexandru.

Ministrul Muncii a explicat că întârzierea de distribuire a pensiilor cash în ianuarie a fost cauzată de procedurile specifice încheierii anului 2019.

„Începând de joi dimineaţă, Ministerul Finanţelor a pregătit deschiderea de credit, sunt nişte proceduri care nu se puteau face în decembrie, eu am fost foarte atentă încă de la sfârşitul anului, n-am pierdut nicio zi, m-a interesat în mod deosebit să nu existe nicio zi de întârziere imputabilă nouă, în sensul că am stat degeaba şi nu am făcut tot ce era omeneşte posibil. S-au deschis creditele la Ministerul Finanţelor, banii au ajuns în Trezorerie, este o procedură care nu se putea face, şi să fi vrut s-o fac în decembrie, până nu se închidea luna decembrie n-aveam cum să încep aceste proceduri pentru ianuarie”, a adăugat Violeta Alexandru.

Plățile încep de joi dimineață

Aceasta a precizat că a solicitat poştaşilor să scurteze termenul de două săptămâni în care în mod normal se finalizează distribuirea pensiilor la nivel naţional.

„Imediat ce am venit din aceste zile libere, mă refer la toţi angajaţii, că eu am lucrat şi în această perioadă, s-au deschis creditele, au ajuns banii în Trezorerie, au ajuns banii la Poşta Română. Se încep plăţile în teren cu joi dimineaţă, fapt care va face ca în zilele următoare oamenii să primească pensiile fără absolut niciun pericol să nu le primească. Ba chiar mi-am rugat colegii de la Poşta Română să facă un efort, şi, faţă de perioada de aproximativ două săptămâni cât dura acoperirea naţională pe întreg teritoriul României, să scurteze la o săptămână, să facă un efort. (Vor fi întârzieri, n.r.) de trei-patru zile faţă de calendarul obişnuit pentru pensiile care ajung cu poştaşul”, a încheiat ministrul Muncii, potrivit Agerpres.

