Ministrul Finanțelor: Obiectivul acestui guvern este să menţinem la acest nivel salariile, pensiile să le putem plăti

După ședința de Guvern de sâmbătă, ministrul Finanțelor a fost întrebat dacă premisele construirii bugetului nu sunt prea optimiste, așa cum s-a întâmplat anul trecut.

Ministrul Finanțelor a explicat că Guvernul și-a asumat plata salariilor conform nivelului din luna noiembrie 2024 și că va respecta această promisiune. El a precizat că, după un calcul realizat la sfârșitul anului, a concluzionat că nu există suficient spațiu fiscal pentru a efectua o nouă indexare a pensiilor la începutul acestui an. Astfel, s-a luat decizia de a plăti pensiile la nivelul anului trecut și a subliniat că nu se va mai repeta scenariul dificil din anul anterior, care a fost marcat de multe dispute și de incertitudini legate de majorările salariale, având în vedere și faptul că a fost un an electoral.

”Ne-am asumat plata salariilor la nivelul lunii noiembrie 2024 şi ne vom ţine de această promisiune. Am făcut un calcul, la sfârşitul anului şi am văzut că nu este spaţiu fiscal pentru a mai face o dată indexările de pensii la începutul anului şi am luat această decizie, ne vom ţine de promisiune şi vom plăti toate pensiile la nivelul anului trecut şi cu siguranţă nu se va repeta scenariul de anul trecut, care a fost un an extrem de dificil, din toate punctele de vedere, a fost an electoral, a fost an cu foarte multe dispute pe tot ce înseamnă creşteri de salarii”, a adăugat ministrul Finanţelor.