Înainte de a intra în detalii despre proiectele aprobate, ministrul Tánczos Barna a făcut o scurtă prezentare a motivelor care stau la baza afirmării că România este în plină dezvoltare economică. El a menționat datele din Eurostat, care arată că România a depășit deja șapte state membre ale Uniunii Europene în ceea ce privește produsul intern brut per capita, fiind foarte aproape de Estonia. România este acum într-o poziție avansată față de Polonia, Ungaria, Croația, Slovacia, Letonia, Grecia și Bulgaria, state cu economii solide.

Ministrul a subliniat că România se află pe o traiectorie economică ascendentă, datorată în mare parte evoluțiilor pozitive din economie, dintre care cel mai important factor este creșterea productivității muncii. În acest context, România a reușit să depășească țările din Europa Centrală și de Est, plasându-se în fața unor state precum Bulgaria, Cehia, Slovacia, Slovenia, Croația, Ungaria și Polonia în ceea ce privește productivitatea muncii. De asemenea, s-au înregistrat progrese structurale în ultimele decenii, cu o scădere a numărului de angajați în agricultură și o creștere semnificativă a persoanelor angajate în sectoarele serviciilor de piață și industrie, ceea ce este benefic pentru economie.

Este un lucru important, pentru că sunt în urma noastră Polonia, Ungaria, Croația, Slovacia, Letonia, Grecia, Bulgaria, țări cu economii solide. Putem afirma, fără doar și poate, că România se poate baza pe o creștere economică solidă, pe o economie aflată în ascensiune, în dezvoltare. Această dezvoltare se datorează, pe de o parte, evoluțiilor pozitive din economie. Unul dintre elementele cele mai importante este evoluția productivității muncii. Putem constata că am lăsat în urmă plutonul din Europa Centrală și de Est și din acest punct de vedere, România se situează, iarăși, în fruntea acestui pluton, format din Bulgaria, Cehia, chiar Slovacia, Slovenia, Croația, Ungaria, Polonia”, a declarat ministrul, într-un briefing de presă la finalul ședinței de Guvern .

„Este un moment important în activitatea anuală al Guvernului. Probabil că sunt proiectele cele mai importante care se aprobă anual de către Guvern și se prezintă Parlamentului pentru dezbatere și aprobare. Înainte de a intra pe detaliile proiectelor despre care s-a vorbit și care au fost astăzi aprobate, dați-mi voie să vă spun, foarte pe scurt, pe ce ne bazăm în momentul în care spunem că România este o țară în plină dezvoltare economică. Dacă ne uităm la produsul intern brut și la recuperarea decalajelor față de celelalte state membre ale Uniunii Europene, putem să constatăm din Eurostat, statisticile oficiale ale Uniunii Europene, că România a lăsat în urmă deja șapte state membre care au produsul intern brut per capita mai mic decât cel din România și suntem foarte aproape de Estonia și suntem pe urcare.

Investițiile sunt un factor cheie în această dezvoltare economică, având un impact semnificativ asupra creșterii productivității în agricultură, spune el. În plus, România beneficiază de un sprijin constant din partea Băncii Naționale, ale cărei rezerve internaționale sunt în creștere, ceea ce conferă stabilitate și credibilitate economiei țării, potrivit ministrului.

„Deci, în ceea ce privește productivitatea muncii, semnele sunt încurajatoare. Evoluțiile structurale din ultimii 10 ani arată, de asemenea, o reducere treptată a persoanelor angajate în agricultură și o creștere a persoanelor aflate în domeniul serviciilor de piață și în industrie. Acest lucru este, iarăşi, unul benefic pentru economie. Crește foarte mult productivitatea în agricultură, în primul și în primul rând, datorită investițiilor. Investițiile sunt în continuare motorul acestei creșteri economice și România poate să consolideze această poziție, să-și consolideze această poziție și datorită susținerii pe care o primim an de an de la Banca Națională a României.

Rezervele Băncii Naționale, rezervele internaționale, sunt în creștere, iar acest lucru oferă o stabilitate și oferă o credibilitate României. Este un lucru pozitiv. Acestea sunt elementele care dau, practic, creează premisele creșterii economice de 2,5% pentru anul 2025. Am adoptat, într-adevăr, astăzi acest buget, la care am lucrat mai bine de trei săptămâni, patru săptămâni aproape și le mulțumesc în primul rând colegilor mei din celelalte ministere, pentru că fără aportul lor și fără efortul lor nu am fi reușit ca în acest timp foarte scurt să reușim să întocmim și să aprobăm bugetul în Guvern. Este un buget cumpătat, este un buget care se bazează pe o prognoză prudentă, este un buget echilibrat, pentru că nu lăsăm pe nimeni în urmă și, pe lângă investiții”, a mai spus ministrul.