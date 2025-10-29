Ministerul Educaţiei din România a transmis marţi că ministrul Daniel David i-a scris omologului său din Ucraina, exprimându-şi preocuparea faţă de măsurile recente de reformă din sistemul de învăţământ ucrainean, care vizează reorganizarea ciclului liceal. Potrivit informaţiilor apărute în presa din Ucraina şi confirmate de reprezentanţii comunităţii româneşti, această reformă ar putea duce la desfiinţarea a 16 dintre cele 20 de licee cu predare integrală în limba română, păstrându-se doar patru instituţii de acest tip după anul 2027.

„Ministrul Educaţiei şi Cercetării din România, prof. univ. dr. psih. Daniel David, îşi exprimă preocuparea faţă de recentele informaţii publicate în mass-media cu privire la implementarea măsurilor de reformă educaţională din Ucraina, la nivelul ciclului liceal, cu impact asupra învăţământului cu predare în limba română din regiunea Cernăuţi.”

În scrisoarea transmisă omologului său ucrainean, Daniel David a subliniat că aceste schimbări pot afecta direct dreptul minorităţii române la educaţie în limba maternă, un drept garantat atât prin Constituţia Ucrainei, cât şi prin tratatele internaţionale la care statul ucrainean este parte.

„Ministrul român a insistat asupra importanţei luării în considerare a solicitărilor legitime formulate de reprezentanţii minorităţii româneşti, precum şi asupra necesităţii respectării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţii române la educaţia în limba maternă, în conformitate cu angajamentele internaţionale asumate de Ucraina”, se arată în comunicatul Ministerului Educaţiei de la Bucureşti.

Pentru a preveni eventuale tensiuni și pentru a sprijini un proces de reformă echilibrat, Daniel David a propus organizarea unor consultări între cele două ministere, în cadrul cărora România să poată împărtăşi din propria experienţă privind organizarea învăţământului în limbile minorităţilor naţionale.

„Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România înţelege dificultăţile legate de reformarea unui sistem bugetar mare pentru a-l ancora dinamic în modernitate, dar este important ca deciziile luate la nivel local, regional sau naţional să nu afecteze exerciţiul dreptului la educaţie al etnicilor români din Ucraina care doresc să studieze în limba maternă”, precizează instituţia.

România dispune de un cadru legislativ considerat de Consiliul Europei drept unul dintre cele mai avansate din Europa în ceea ce priveşte protecţia educaţiei minorităţilor. Modelul românesc include reţele complete de învăţământ pentru minorităţi precum cea maghiară, germană, ucraineană sau sârbă, cu predare integrală în limbile respective, de la grădiniţă până la universitate.

„Dorim să promovăm un dialog constructiv cu autorităţile ucrainene. Experienţa Ministerului Educaţiei şi Cercetării arată că doar soluţiile bazate pe dialog, consultare publică şi respect faţă de nevoile fiecărei comunităţi determină succesul oricărui proces de reformă educaţională”, a declarat ministrul Educaţiei, Daniel David.

El a adăugat că România este pregătită să trimită experţi în domeniul educaţiei minorităţilor, care să participe la o analiză comună a situaţiei din Cernăuţi, Transcarpatia şi alte regiuni unde trăiesc comunităţi româneşti.