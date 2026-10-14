Ministerul Mediului repune în funcțiune panourile fotovoltaice instalate în 2014. Sistemul nu mai producea energie de câțiva ani

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a anunțat repunerea în funcțiune a sistemului fotovoltaic instalat pe clădirea instituției în anul 2014, după mai mulți ani în care acesta nu a mai produs energie electrică. Instalația are o putere de 30 kWp și ar urma să genereze anual aproximativ 36.000 kWh de energie electrică. Ministra Diana Buzoianu susține că măsura va contribui la reducerea cheltuielilor cu energia și la utilizarea mai eficientă a resurselor publice.

Ministerul Mediului a anunțat că sistemul fotovoltaic amplasat pe clădirea instituției este readus în circuitul de producție a energiei electrice, după o perioadă îndelungată în care instalația nu a mai funcționat.

Panourile au fost instalate în 2014, Ministerul Mediului numărându-se printre primele instituții publice din România care au beneficiat de o astfel de investiție.

Cu toate acestea, sistemul a rămas nefuncțional în ultimii ani, fără să mai contribuie la acoperirea consumului de energie electrică al clădirii.

Ministra mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu, a explicat că reluarea funcționării instalației reprezintă o măsură prin care o investiție existentă poate fi valorificată din nou.

„Ministerul Mediului se numără printre primele instituții publice din România care au fost dotate cu panouri fotovoltaice, încă din anul 2014. Din păcate, acest sistem nu a mai funcționat în ultimii ani și nu a mai produs energie electrică. Astăzi îl readucem la viață și transformăm o investiție neutilizată într-o resursă care produce din nou energie verde pentru Ministerul Mediului și celelalte instituții care funcționează în clădire. Este un pas concret pentru utilizarea eficientă a resurselor energetice, reducerea costurilor și a amprentei de carbon. Instituțiile publice trebuie să fie primele care dau exemplul unei administrări responsabile și sustenabile a resurselor”, a declarat Diana Buzoianu.

Potrivit datelor comunicate de Ministerul Mediului, instalația fotovoltaică are o putere totală de 30 kWp, iar producția anuală estimată este de aproximativ 36.000 kWh.

Energia electrică produsă va putea fi utilizată pentru acoperirea unei părți din consumul instituției și al celorlalte entități care își desfășoară activitatea în aceeași clădire.

Prin utilizarea energiei generate de panourile fotovoltaice, Ministerul Mediului urmărește reducerea cantității de electricitate achiziționate din rețea și, implicit, diminuarea cheltuielilor aferente consumului.

Economiile efective vor depinde de producția realizată, de consumul clădirii și de costurile energiei electrice.

În același timp, utilizarea energiei regenerabile poate contribui la reducerea emisiilor de carbon asociate consumului de electricitate.

Ministerul Mediului a precizat că panourile fotovoltaice care nu mai puteau fi utilizate au fost predate unei fabrici specializate în reciclare din România.

Procesul a fost realizat cu sprijinul organizației Recolamp, implicată în colectarea și gestionarea deșeurilor care necesită tratamente speciale.

Reciclarea permite recuperarea unor materiale din componența panourilor fotovoltaice și reintroducerea acestora în circuitul economic.

Prin această procedură, instituția urmărește limitarea cantității de deșeuri generate și valorificarea resurselor care pot fi reutilizate.

Măsura se înscrie în principiile economiei circulare, care presupun reducerea risipei și recuperarea materialelor din echipamentele ajunse la sfârșitul perioadei de utilizare.

Ministerul Mediului intenționează să publice pe site-ul oficial datele referitoare la energia electrică produsă de sistemul fotovoltaic.

Potrivit instituției, informațiile vor putea fi consultate în timp real după implementarea soluției tehnice necesare pentru monitorizarea și afișarea producției.

Astfel, publicul va avea posibilitatea să urmărească evoluția cantității de energie generate de instalația fotovoltaică.

Datele vor permite și compararea producției efective cu estimarea anuală de aproximativ 36.000 kWh, oferind o imagine asupra funcționării sistemului.

Ministerul Mediului nu a precizat valoarea lucrărilor necesare pentru repunerea în funcțiune a instalației și nici economiile anuale estimate în bani.

Reluarea producției de energie electrică reprezintă însă o etapă în valorificarea infrastructurii deja existente, după mai mulți ani în care investiția nu a fost utilizată.