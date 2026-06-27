Mimie Mathy, actrița din „Joséphine, ange gardien”, dezvăluie dificultățile de mers

Actrița franceză Mimie Mathy, cunoscută pentru rolul din serialul „Joséphine, ange gardien”, a vorbit recent despre problemele sale de sănătate care îi afectează mobilitatea. Ea suferă de achondroplazie, o afecțiune osoasă care determină nanismul și îi provoacă dificultăți semnificative la mers.

În 2025, apariția sa în scaun cu rotile la concertul caritabil „Les Enfoirés” a stârnit îngrijorare printre fani. Atunci, actrița explicase că a folosit scaunul pentru a evita efortul suplimentar pe scena foarte mare a evenimentului. Acum, în avanpremiera unui nou episod al serialului ce va fi difuzat în Belgia, Mimie Mathy a confirmat că mersul îi este tot mai dificil din cauza condiției sale medicale.

Producătorii serialului au găsit soluții creative pentru a masca problemele de mobilitate ale actriței. Personajul Joséphine are abilitatea de a se deplasa rapid prin „scuturarea degetelor”, iar regizorul Christophe Barraud a inclus scene amuzante, cum ar fi momentul în care Joséphine este surprinsă de un radar cu un porumbel, pentru a evita scenele în care Mimie Mathy ar trebui să meargă mult.

Deși a recunoscut că acceptarea dependenței crescânde este dificilă, Mimie Mathy a ales să privească situația cu putere. Ea locuiește în Vaison-la-Romaine, în sudul Franței, unde soțul său cultivă viță de vie și unde găsește liniște. Actrița a subliniat că, deși este o persoană foarte independentă, în prezent trebuie să se înconjoare de sprijin pentru a nu deveni o povară pentru cei din jur.

În ciuda problemelor de sănătate, Mimie Mathy nu intenționează să se retragă din activitate. Ea pregătește un nou spectacol în care va aborda direct utilizarea scaunului cu rotile și a anunțat că va apărea în viitoarele producții în acest mod, într-un alt serial aflat în pregătire.

Actrița rămâne una dintre cele mai iubite personalități din Franța, ocupând locul 29 în clasamentul preferințelor publicului, iar fanii pot fi siguri că vor continua să o vadă pe micile ecrane și pe scenă în anii următori.