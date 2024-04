Mii de firme au pus lacătul

Cele mai multe companii care și-au suspendat activitatea au fost înregistrate în București, respectiv 500 (în creștere cu 24,07% față de ianuarie-februarie 2023). Capitala este urmată de județele Cluj, cu 233 firme suspendate (în creștere cu 26,63%), Brașov – 189 (plus 35%), Iași – 186 (plus 66,07%), și Timiș – 186 (plus 50,82%).

La polul opus, cele mai puține suspendări au fost consemnate în județele Gorj – 26 (în creștere cu 8,33% față de primele două luni din 2023), Covasna – 28 (plus 21,74), Giurgiu – 32 (plus 88,24%), Teleorman – 32 (minus 11,11%), și Ialomița – 33 (plus 22,22%).

Cele mai mari creșteri ale numărului de suspendări s-au înregistrat în județele Dâmbovița (plus 181,82%), Brăila (plus 118,18%), și Constanța (plus 92,06%), în timp ce scăderi au avut loc doar în județele Teleorman (minus 11,11%), Călărași (minus 10,2%), Vaslui (minus 4,69%), și Satu Mare (minus 4,48%).

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de suspendări s-a înregistrat în comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, respectiv 982 (plus 21,69%), în activități profesionale, științifice și tehnice – 453 suspendări (plus 42,9%), și construcții – 413 suspendări (plus 67,89%).

În februarie 2024, au avut loc 1.878 suspendări, numărul cel mai mare fiind consemnat în București (223) și județele Cluj (102), Iași (91), și Timiș (90).

Câte firme au fot radiate la începutul acestui an

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) a oferit noi date cu privire la firmele care au fost radiate în prima lună a acestui an.

Aceste date relevă că 9.251 de companii au fost radiate la nivel naţional, în ianuarie 2024.

Numărul acestora a crescut cu 67,86%, față de prima lună a anului trecut.

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) arată că cele mai multe radieri au avut loc în București. Este vorba despre 1.376 de firme, în creștere cu 60,75% faţă de ianuarie 2023.

Județele cu cele mai multe firme radiate

Restul listei cu cele mai multe radieri este completat de județele:

Dâmboviţa – 590 firme, în creștere cu 301,36%

Cluj – 469, firme, în creștere cu 84,65%

Constanţa – 370, firme, în creștere cu 43,97%

Ilfov – 318, firme, în creștere cu 85,96%

Iaşi – 314, firme, în creștere cu 46,05%

Timiş – 314, firme, în creștere cu 20,77%

Județele cu cele mai puține firme radiate

Cele mai puține radieri s-au consemnat în județul Ialomița. Este vorba despre 65 de firme, în creștere cu 116,67% față de prima lună a anului trecut.

Restul listei este completat de județele:

Călărași – 68 de radieri, în creștere cu 15,25%

Mehedinți – 75 de radieri, în creștere cu 74,42%

Caraș-Severin – 76 de radieri, în creștere cu 65,22%

Giurgiu – 76 de radieri, în creștere cu 105,41%

În ceea ce privește creșterile cele mai semnificative ale numărului de radieri, aici intră:

județul Dâmboviţa – creștere de 301,36%

județul Harghita – creștere de 168,97%

județul Dolj – creștere de 141,75%

Față de ianuarie 2023 nu a fost înregistrată vreo scădere în niciun județ.

Domeniile în care au fost înregistrate cele mai semnificative radieri

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) a mai oferit date și cu privire la domeniile în care au fost înregistrate cele mai mari creșteri ale numărului de radieri de firme.

Domeniul cel mai afectat este comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor. Aici este vorba despre 2.035 de firme, reprezentând o creștere cu 41,32% față de ianuarie 2023.

Lista continuă cu: