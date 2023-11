Mihai Trăistariu are dintotdeauna un zâmbet radiant și ochi strălucitori. Totuși, ca orice om, a trecut prin momente dificile, care i-au șters zâmbetul de pe buze și au cauzat lacrimi amare. Ziua în care și-a pierdut mama a fost cel mai trist moment din viața sa. O iubea enorm. Avea cancer la ficat. Din păcate, a pierdut lupta împotriva cumplitei boli. A murit la doar 66 de ani.

De când a aflat diagnosticul, Mihai Trăistariu s-a rugat nonstop la Dumnezeu să îi salveze mama. Sfânta Treime a avut, însă, alte planuri. Neînțelegând de ce nu i-a fost îndeplinită dorința, s-a supărat pe Cel care l-a creat și care îl iubește cel mai mult. O lună de zile a renunțat la credința sa. După aceea, și-a revenit.

Este de înțeles că această experiență a avut un impact semnificativ asupra lui. Moartea propriului părinte poate fi o provocare imensă. Fiecare persoană gestionează durerea în moduri diferite. Înțelegerea și acceptarea pierderii unei persoane dragi pot necesita timp. Doliul diferit de la om la om.

„S-a întâmplat în 2006, când tocmai ce câștigasem Eurovision-ul pe România, trebuia să reprezint țara și aveam trei luni de pregătire pentru etapa internațională. Ei bine, exact la două săptămâni după rezultat și după bucurie, mama a făcut un atac cerebral și la medic mi-au zis că are cancer la ficat.

Doctorul mi-a zis că mai mult de șase luni nu mai trăiește. Am început să merg la biserică, eram foarte credincios, mă rugam să fie în viață, am găsit doctori și în America, am încercat să fac tot posibilul, însă toate lucrurile astea nu au ajutat-o. Am mers la Eurovision și la o zi după ce m-am întors acasă, mama deja intrase în comă și nu a mai ieșit.

Am venit acasă și era moartă deja. Atât de mult eram supărat. M-am supra pe Dumnezeu și a fost singura lună în care m-am supărat cu adevărat, apoi mi-am revenit. Mama avea 66 de ani”, a declarat el pentru Antena Stars.