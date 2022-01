Mihai Petre dă lovitura după Asia Express! În ce emisiune va apărea împreună cu soția sa, Elwira

Anul 2022 a început extrem de bine pentru Mihai și Elwira Petre – pe lângă faptul că au filmat un videoclip alături de Andra, cei doi au fost cooptați într-un nou proiect al Antenei 1.

Potrivit surselor click.ro, cei doi se pregătesc pentru un nou proiect de televiziune numit ”Dancing on Ice”. Momentan se duc negocieri și se stabilesc ultimele detalii, însă emisiunea ar putea apărea pe micile ecrane în luna martie cel târziu.

Noua emisiune este una de tip concurs, în care vedetele vor concura pe gheață, în ritm de dans, alături de patinatori profesioniști. La nivel internațional, acest format are foarte mulți fani, fiind unul dintre cele mai cotate show-uri de prime-time din Marea Britanie și alte opt țări precum Italia și Chile.

Un număr de nouă vedete vor accepta să participe la emisiune și vor patina în direct, în fiecare săptămână, cu partenerii lor profesioniști. Ei vor încerca să-i impresioneze pe jurați, dar și telespectatorii.

”Săptămânal, fiecare cuplu va ridică spectacolul la un alt nivel printr-o rutină care va impune atât mișcări de bază ale dansului pe gheață, cât și elemente artistice”, scrie sursa anterior citată.

Ce spunea Mihai Petre despre experiența de la ”Asia Express”

Mihai Petre a recunoscut că experiența Asia Express nu va pleca ușor din amintirile sale. Acesta a explicat că îi este greu să accepte că s-a terminat concursul și că l-a câștigat.

„Eu nu îmi imaginam că o să simt atâta emoție într-un show. Nu m-am așteptat, am avut momente care m-au terminat emoțional. Am avut momente bune, momente rele, momente în care am râs de am murit, momente în care m-am prostit, momente în care am plâns, momente în care am fost sus și apoi jos.

Nu îmi vine să cred că am câștigat pentru că am avut tot felul de momente. Am început bine, am continuat mai puțin bine, dar am terminat cum nu se poate mai bine. Sunt cel mai mândru om acum”, a declarat Mihai Petre.