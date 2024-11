În sezonul Asia Express 2024, Nicolai Tand și Sorin Brotnei se numără printre marii favoriți pentru a câștiga competiția difuzată de Antena 1. Două echipe vor ajunge în finala mare și se vor lupta pentru premiul de 30.000 de euro. De asemenea, fiecare concurent a negociat condițiile contractuale pentru a putea participa în acest show provocator.

Nicolai Tand și Sorin Brotnei formează echipa care ar putea încheia această competiție cu titlul de câștigători. Drumul lor prin „Drumul Zeilor” nu a fost deloc ușor, iar provocările au fost mari, nu doar pentru concurenți, dar și pentru întregul staff al emisiunii.

Traseul, care s-a întins pe mii de kilometri, a fost presărat cu probe dificile, condiții de viață severe și momente de dor de casă.

Marele premiu al sezonului 2024 constă într-un cec în valoare de 30.000 de euro, 15.000 de euro pentru fiecare.

În plus, pentru fiecare etapă parcursă, aceștia vor primi câte 2.500 de euro, suma totală ajungând la 42.500 de euro pentru fiecare participant. Este clar că efortul și dedicarea au fost recompensate pe măsura așteptărilor.

În această competiție au fost 9 echipe deosebite care au participat la Asia Express, toate având un parcurs impresionant:

Betty Salam & Cătălin Vișănescu

Anca Țurcașiu & Andreea Samson

Mihai Găinușă & Oana Paraschiv

Carmen Negoiță & Andreea Perețeanu

Nicolai Tand & Sorin Brotnei

Ioana State & Mane Voicu

Andrei Ursu & Vlad Condurache

Victor Slav & Selina

Adrian Nartea & Cosmin Vîjeu

Mihai Găinușă și Oana Paraschiv au fost eliminați înainte de marea finală, dar parcursul lor a fost unul deosebit. Inițial, Găinușă a avut o altă persoană în minte pentru a-l însoți în Asia Express. Soția sa, Ioana, a fost cea care i-a sugerat să o aleagă pe Oana Paraschiv.

Aceasta s-a dovedit a fi o alegere inspirată, chiar dacă inițial Oana a ezitat să accepte propunerea.

„În inconștiența mea, am acceptat. Nu eram prea familiarizat cu tot ce presupunea Asia Express. Prea lungă! Nu, serios, chiar a fost prea lungă, pentru că îmi luasem haine doar pentru 3 săptămâni și am stat mult mai mult acolo. Pe de altă parte a fost și foarte interesantă. Și cred că mi-au ajuns hainele pentru că le-am tot spălat. Practic, transpirând atât din cauza căldurii, se spălau instant! Să nu credeți că am fost nespălat, nu! Chiar le-am spălat!”, a mărturisit Mihai Găinușă.