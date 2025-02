Mihai Găinușă, cunoscut pentru umorul său acid și satira incisivă, a vorbit despre perioada în care a fost una dintre figurile centrale ale emisiunii „Cronica Cârcotașilor”. Într-un interviu acordat lui Adrian Artene, în cadrul podcastului „Altceva”, fostul prezentator a rememorat anii petrecuți în această producție TV, despărțirea de show, dar și impactul pe care l-a avut asupra celor ironizați. Deși a fost adesea criticat pentru tonul tăios al comentariilor sale, el susține că nu are regrete.

În perioada 2001-2014, Mihai Găinușă a fost unul dintre cei mai apreciați prezentatori de satiră din România.

În cadrul emisiunii „Cronica Cârcotașilor”, el și colegul său, Șerban Huidu, au devenit un adevărat coșmar pentru vedetele care comiteau greșeli pe micile ecrane, scriu cei de la Cancan.

Cu toate acestea, plecarea sa din emisiune nu a fost una lipsită de tensiuni, iar acum, la ani distanță, vorbește deschis despre motivele din spatele acestei decizii.

Totodată, Găinușă a menționat că Liviu Dragnea a avut un rol important în îndepărtarea sa din TVR, însă nu a oferit prea multe detalii despre acest episod controversat.

De asemenea, a mărturisit că, deși și-a folosit talentul pentru satiră în scop critic, niciodată nu a avut o ură personală față de cei ironizați.

Întrebat dacă are regrete în privința persoanelor pe care le-a criticat în timpul emisiunii, Mihai Găinușă a oferit un răspuns tranșant.

„Nu știu dacă oamenii erau adversari pentru mine, ci erau subiecte. (…) I-am folosit ca personaje, nu am avut nimic niciodată cu ele ca persoane. Când apari în spațiul public, îți asumi și critici, îți asumi să fii și ținta aplauzelor și a criticilor. Nu am chinuit decât pe cei care ne-au chinuit! Dacă insiști și ești un agramat, dar încă apari la televizor, nu pot să nu insist și eu să îți arăt ce ești, adică… scuză-mă! Nu știu dacă am sărit calul sau doar am fost răutăcios la unele chestii, dar cred că a fost, pentru că mi-a plăcut jocul de cuvinte respectiv. Nu cred că am criticat pe cineva în mod vulgar, a fost un standard autoimpus. Eu asta știu să fac: satiră și pamflet. Am făcut-o încă de când eram la Radio Delta”, a spus Găinușă.