Într-un interviu plin de nostalgie și sinceritate, Mihai Găinușă, cunoscutul om de televiziune și fostul prezentator al emisiunii TV „Cronica Cârcotașilor”, a deschis larg ușa amintirilor și a vorbit despre primul său job din viață, un job care a marcat începutul carierei sale în anii ’90: telefonist într-o centrală telefonică.

În cadrul podcastului „Altceva cu Adrian Artene”, Mihai Găinușă a împărtășit câteva frânturi din acea perioadă. Despre vremurile când lucra în ture, inclusiv noaptea, și cum era martor la convorbiri dintre oameni, el a făcut câteva mărturisiri surprinzătoare.

Adrian Artene, curios despre cum l-a atras jurnalismul în acea perioadă, i-a adresat o întrebare provocatoare: „Mă întreb ce te-a îndemnat să te duci înspre jurnalism, în anii aceia, la începutul anilor 1990, în condițiile în care aveai telefon gratis, era totul pus la dispoziție, aveai carte de muncă, abonamentul gratis. Ca telefonist, lipeai urechea de cuplaj?”.

Acesta a mărturisit cu umor că nu era ușor să rămâi concentrat doar pe jobul de telefonist, mai ales când vedea „cum mai păcăneau unii și se plictiseau, în același timp cu el”.

Între anii 2001 și 2014, Mihai Găinușă a fost unul dintre cei mai iubiți și respectați prezentatori de satiră din România, cucerind publicul alături de Șerban Huidu. Împreună, au devenit un adevărat coșmar pentru vedetele care nu reușeau să scape de gafele lor pe micile ecrane.

„Nu știu dacă oamenii erau adversari pentru mine, ci erau subiecte. (…) I-am folosit ca personaje, nu am avut nimic niciodată cu ele ca persoane. Când apari în spațiul public, îți asumi și critici, îți asumi să fii și ținta aplauzelor și a criticilor. Nu am chinuit decât pe cei care ne-au chinuit! Dacă insiști și ești un agramat, dar încă apari la televizor, nu pot să nu insist și eu să îți arăt ce ești, adică… scuză-mă!

Nu știu dacă am sărit calul sau doar am fost răutăcios la unele chestii, dar cred că a fost, pentru că mi-a plăcut jocul de cuvinte respectiv. Nu cred că am criticat pe cineva în mod vulgar, a fost un standard autoimpus. Eu asta știu să fac: satiră și pamflet. Am făcut-o încă de când eram la Radio Delta”, a explicat el.