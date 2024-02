Șerban Huidu a fost recent invitat în podcastul lui Mihai Morar, intitulat „Fain&Simplu”. În cadrul podcastului, acesta a vorbit despre experiențele prin care a trecut de la tragedia de acum 12 ani. De asemenea, el a mai dat detalii și despre relația dintre el și Mihai Găinușă.

Deși au fost prieteni o bună perioadă de timp, cei doi nu-și mai vorbesc acum. Mihai Găinușă chiar i-a blocat numărul de telefon.

Mihai Morar i-a răspuns că Mihai Găinușă este foarte supărat pe el. Ca replică, Șerban Huidu a precizat că nu știe motivul pentru care acesta este supărat, dar că speră să îi treacă.

În cadrul podcastului, Șerban Huidu a fost întrebat dacă evenimentele din viața personală au reprezentat vreo problemă pentru fostul său prieten.

Vedeta TV a precizat că ele ar fi reprezentat o problemă dacă ar fi fost făcute cu intenție. În plus, a adăugat că mulți dintre cei apropiați lui au profitat de situație pentru a-i da ‘lovitura de grație’.

În același podcast, vedeta a mai povestit că de un an și-a luat permisul, asta după ce a stat 12 ani fără să urce la volan. El a povestit că a făcut din nou școala de șoferi, tot pe o mașină manuală.

Vedeta a mai povestit că a picat prima dată traseul, iar când s-a dus să dea sala, cei de acolo l-au întrebat dacă nu vrea să dea de carnet pentru categoria A.

„Eu am permisul de un an, după 12 ani. Eu nici măcar la asigurare nu m-am dus, că nu aveam ce să arăt. L-am luat după 12 ani, am dat examen, am făcut școala de șoferi, tot pe manuală.

Există și pentru automate dar îți scriu pe carnet și îți pun o dungă acolo. Prima oară am picat traseul. Când m-am dus să dau sala și să mă înscriu, mă întrebau ”Dar nu vrei să îți iei și A?”. Și ziceam ”bre, n-am condus de atâția ani”. Totuși, au fost 12 ani”, a spus Șerban Huidu, în cadrul podcast-ului moderat de Mihai Morar.