Prezentatoarea ediției matinale a Observatorului în weekend, Ionela Lucan, a postat pe rețeaua de socializare un mesaj prin care le transmite fanilor că nu va mai face parte din familia Antena 1.

Ionela Lucan a anunțat că își dă demisia din trustul Intact Media, subliniind că s-a gândit la această decizie timp de mai multe luni.

„Dragilor, impartasesc cu voi o decizie pe care am luat-o foarte greu si pe care o cantaresc de luni de zile dar pana la urma lucrurile s-au ales pur si simplu: ma despart de Observator dupa mai bine de 12 ani, timp in care am trecut prin toate starile posibil, am strabatut tara in cautare de stiri si, de multe ori, si continentul.”, spune aceasta.