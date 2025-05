El a amintit că, după cum susțin sursele din diplomație, singurul ministru de Externe care a insistat asupra importanței componentelor economice în evaluarea ambasadorilor a fost Lazăr Comănescu. De atunci, însă, niciun ministru nu a mai abordat subiectul în cadrul Reuniunii Anuale a Diplomației Române (RADR), desfășurată la sfârșitul lunii august.

Daraban a arătat că soluția ar fi introducerea unor “target-uri” clare: fiecărui diplomat trimis într-o anumită zonă ar trebui să i se propună un obiectiv de dublare a schimburilor comerciale.

Astfel, dacă la sosirea diplomatului valoarea exporturilor României într-o țară era de 200 de milioane de euro, mandatul său ar fi considerat un succes numai dacă, la plecare, schimburile ating cel puțin 400 de milioane.

El a subliniat că, în lipsa unor astfel de obiective, diplomații nu pot fi trași la răspundere pentru performanța economică a posturilor pe care le conduc.

Președintele CCIR s-a referit apoi la facilitățile fiscale incluse în “ordonanța trenuleț”, menite inițial să sprijine sectoarele de IT, construcții și agricultură. El a explicat că, deși aceste domenii au beneficiat de scutiri de impozite și taxe, „multe alte sectoare productive, precum industria mobilei sau cea a construcțiilor navale, nu au avut acces la aceste facilități, deși aduc valoare adăugată semnificativă economiei românești”.

Daraban a spus că aceste facilități trebuiau privite ca o normalitate și extinse către întregul sector productiv, pentru a stimula creșterea capacității industriale.

În opinia sa, Guvernul ar trebui să creeze un cadru fiscal predictibil, care să permită programarea pe termen lung a investițiilor și să încurajeze companiile să-și extindă producția în România.

El a avertizat că, în absența unor astfel de măsuri, companiile vor continua să importe bunuri de consum în loc să le producă local, ceea ce afectează negativ balanța comercială și reduce potențialul de creare de locuri de muncă bine plătite.

Mihai Daraban a atras atenția asupra dezechilibrului dintre consum și producție. El a menționat că România „nu produce suficient”, iar Produsul Intern Brut (PIB) trebuie consolidat pe baza consumului de produse fabricate în țară.

Președintele CCIR a citat cifra de 126 de miliarde de euro, reprezentând importurile de bunuri de larg consum ale românilor, și a subliniat că aceste date reflectă preferințele reale ale consumatorilor și indică sectoarele în care este nevoie urgentă de investiții.

Daraban a apreciat că, deși este „sănătos să creștem PIB-ul pe consum”, acest consum trebuie să fie orientat către bunuri produse local, indiferent de naționalitatea investitorului. El a atras atenția că România rămâne pe ultimul loc în UE în ceea ce privește inovarea și cercetarea, conform datelor Eurostat, ceea ce face dificilă dezvoltarea de branduri cu valoare adăugată mare. Exemplul dat – faptul că niciun televizor sau râșniță de cafea nu se asamblează în România – a evidențiat necesitatea atragerii de investiții în bunuri de larg consum.

Președintele CCIR a reluat și tema reorganizării administrative, pe care a lansat-o încă din 2019 și a reluat-o în 2024. El a explicat că România are un aparat bugetar prea extins la nivel local: „Din aproximativ 600.000 de bugetari, 467.000 lucrează în administrația publică locală, iar restul în centrală.

Programele de austeritate nu pot rezolva această problemă – soluția este reorganizarea: abolirea comunelor sub 5.000 de locuitori sau a orașelor sub 10.000 și redefinirea unităților administrative pe bază de curți de apel.” Această reformă ar, potrivit lui Daraban, să asigure un buget confortabil pentru acordarea de facilități mediului de afaceri, nu introducerea de noi impozite.

„Şi un exemplu elocvent este următorul: la Registrul Comerţului, entitate a Ministerului Justiţiei şi, din câte ştiu, Ministerul Justiţii pare a fi parte din statul român, figurează 1.265.000 de agenţi economici activi şi în funcţiune. Şi întreb şi eu: de ce sunt doar 866.601 care au depus bilanţ?. (…)

În timpul mandatului meu, an de an am ridicat această problemă. În 2014 erau 140.000, s-au făcut 170.000, a venit alt an – 210.000. Iată că am ajuns la 400.000 care figurează activi şi în funcţiune şi nu le bate nimeni la poartă, pentru că ANAF (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală”, baza de date pe care ne controlează pe toţi este baza de date a celor care au depus bilanţul la Fisc. Punct”, a afirmat Daraban.