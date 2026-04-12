Întrebată ce joburi ar putea fi înlocuite, Inteligența Artificială a oferit un răspuns prompt și, poate surprinzător, lipsit de orice nuanță de empatie. Paradoxal, AI nu doar că a indicat domeniile în care ar putea înlocui activitatea umană, ci a prezentat și o listă clară a acestor meserii.

Conform răspunsului oferit de ChatGPT, mai multe categorii de meserii ar putea dispărea în următorii 5–15 ani, în special cele care implică activități repetitive și ușor de standardizat. Din această categorie fac parte casierii, lucrătorii de pe liniile de asamblare, precum și ambalatorii sau manipulanții din depozite.

De asemenea, Inteligența Artificială vizează și unele meserii administrative, precum introducătorii de date, funcționarii care procesează formulare standard sau recepționerii care oferă informații de bază.

Nici serviciile bazate pe interacțiuni standard nu au scăpat de „curățenia” Inteligenței Artificiale. Operatorii de call center, angajații din telemarketing sau agenții de suport clienți pentru probleme simple riscă să fie înlocuiți de chatboți antrenați pe scenarii deja existente.

Totodată, și domeniul transportului și logisticii ar putea trece prin schimbări majore. ChatGPT indică faptul că șoferii de taxi și de camion, dar și curierii ar putea fi înlocuiți în viitor, în condițiile în care vehiculele autonome și sistemele de livrare automatizate vor deveni suficient de fiabile.

Nu în ultimul rând, Inteligența Artificială a inclus pe listă și meseria de jurnalist. Este vorba, în special, despre jurnaliștii care redactează conținut repetitiv, știri scurte sau articole bazate pe informații standard.

AI susține că algoritmii pot genera astfel de texte mai rapid, pe baza datelor existente, fără pauze sau blocaje de inspirație, ceea ce ar putea schimba semnificativ modul de producție a conținutului jurnalistic.

Totuși, Inteligența Artificială nu a lăsat impresia că toate meseriile sunt amenințate și a oferit și o listă a joburilor considerate „mai sigure”. Este vorba despre profesiile care implică creativitate, inteligență emoțională, muncă fizică complexă și luarea deciziilor în situații ambigue.

Printre exemplele menționate se află medicii, psihologii, profesorii, managerii, electricienii și instalatorii, domenii în care interacțiunea umană și adaptarea la situații imprevizibile rămân esențiale.