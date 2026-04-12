OpenAI, compania care dezvoltă ChatGPT, a precizat că nu există dovezi că datele utilizatorilor au fost accesate, că sistemele sau proprietatea intelectuală au fost compromise sau că software-ul său a fost modificat. OpenAI a transmis că își actualizează mecanismele de securitate și le recomandă utilizatorilor de macOS să instaleze cele mai recente versiuni ale aplicațiilor OpenAI, pentru a reduce riscul utilizării unor versiuni false.

Potrivit companiei, biblioteca Axios, un instrument software utilizat pe scară largă de dezvoltatori, ar fi fost compromisă pe 31 martie, în cadrul unui atac mai amplu asupra lanțului de aprovizionare software, atribuit unor actori despre care se crede că sunt legați de Coreea de Nord.

Atacul a determinat un flux de lucru GitHub Actions utilizat de OpenAI să descarce și să ruleze o versiune malițioasă a Axios. Acest flux avea acces la materialele de certificare și notarizare folosite pentru semnarea aplicațiilor macOS, inclusiv ChatGPT Desktop, Codex, Codex-cli și Atlas.

OpenAI a precizat că analiza incidentului indică faptul că certificatul de semnare din cadrul fluxului de lucru nu ar fi fost exfiltrat cu succes de programul malițios.

De asemenea, compania a anunțat că, începând cu 8 mai, versiunile mai vechi ale aplicațiilor desktop OpenAI pentru macOS nu vor mai primi actualizări și ar putea înceta să funcționeze.

OpenAI a mai transmis că parolele și cheile API nu au fost afectate, iar incidentul a fost cauzat de o configurare greșită a fluxului de lucru GitHub Actions, problemă care a fost între timp remediată.

Poliția din San Francisco a arestat o persoană suspectată că ar fi aruncat un cocktail Molotov asupra locuinței lui Sam Altman, CEO-ul OpenAI, și că ar fi făcut amenințări în fața sediului startup-ului de inteligență artificială, a anunțat vineri compania, potrivit Reuters.

„Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Apreciem profund rapiditatea cu care a reacţionat poliţia din San Francisco şi sprijinul acordat de autorităţile locale pentru a asigura siguranţa angajaţilor noştri”, a declarat un purtător de cuvânt al OpenAI.

Compania a transmis că asistă agențiile de aplicare a legii în cadrul anchetei.

Într-o postare pe platforma X, Departamentul de Poliție din San Francisco a declarat că un bărbat neidentificat ar fi aruncat un dispozitiv incendiar către o locuință din zona North Beach, după care ar fi continuat să amenințe că va incendia o clădire. Suspectul a fost reținut imediat.

Autoritățile au precizat că ofițerii au stabilit motive întemeiate pentru arestarea unui tânăr de 20 de ani în cadrul investigației.

Postarea nu a oferit detalii suplimentare despre incident și nu a menționat numele lui Sam Altman sau al companiei OpenAI.

În paralel, startup-ul s-a confruntat recent cu critici după ce a încheiat un acord cu guvernul SUA, care permite utilizarea tehnologiei sale în operațiuni militare secrete, pe fondul unor tensiuni între rivalul Anthropic și autoritățile de la Washington.

Un sondaj recent realizat de NBC News a arătat că inteligența artificială este mai puțin populară decât Serviciul de Imigrare și Vamă al SUA.